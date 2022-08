Bert Fields, avocat légendaire des clients A-list, décède à 93 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’avocat du divertissement Bert Fields, connu pour son travail avec des clients célèbres, est décédé dimanche à l’âge de 93 ans dans sa maison californienne.

Le cabinet d’avocats de Fields, Greenberg Glusker Fields Claman & Machtinger, a annoncé le décès de l’avocat le 8 août via une déclaration.

“La plus grande partie de sa carrière s’est déroulée chez Greenberg Glusker Fields Claman & Machtinger, une entreprise qu’il a aidé à transformer en un géant hollywoodien. En plus des accords marquants de l’industrie qu’il a aidé à négocier, cette légende juridique américaine a essayé de nombreux cas historiques dans le industries du divertissement, du sport et des communications, et il a fait l’objet de plusieurs profils personnels dans des magazines et des journaux”, indique le communiqué.

Fields aurait souffert “d’effets neurologiques à long terme du COVID-19” avant son décès, a déclaré le porte-parole de la société Seth Horowitz à l’Associated Press.

OLIVIA NEWTON-JOHN MORT À 73 ANS : DE « GREASE » À « XANADU », UNE CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS DE LA CARRIÈRE DE L’ICÔNE DE LA MUSIQUE

Les clients les plus notables de Fields étaient Tom Cruise, Michael Jackson et les Beatles, ainsi que Harvey et Bob Weinstein. L’avocat de longue date était connu pour son esprit vif ainsi que pour son plaidoyer oral dans la salle d’audience.

“C’était un brillant homme de la Renaissance… et pourtant, il avait encore le temps d’être un ami incroyable et gentil. Il était le parrain de ma fille et l’officiant à son mariage. Il était farouchement fidèle à son cœur. C’était un vrai gentleman et Je n’ai jamais connu, et je ne connaîtrai jamais, personne comme lui. … Il me manquera plus que les mots ne peuvent l’exprimer”, a déclaré l’acteur Dustin Hoffman dans le communiqué de presse.

En dehors de la salle d’audience, Fields était l’auteur publié de plusieurs livres sur William Shakespeare et le roi Richard III, où il a démontré son profond amour pour l’histoire.

“Bert Fields était un poids lourd. Il a tout accompli avec dignité et enthousiasme et avec son goût indomptable pour la vie et l’aventure. J’ai eu l’honneur et le privilège de connaître cet homme remarquable et, pour cela, je serai éternellement reconnaissant”, a déclaré le producteur Jerry Bruckheimer a déclaré dans le communiqué.

ROGER E. MOSLEY, ACTEUR DE “MAGNUM, PI”, MORT À 83 ANS

Fields a pris en charge plusieurs affaires très médiatisées au cours de sa carrière, notamment un jugement de plusieurs millions de dollars pour George Harrison contre son ancien manager, ainsi que les négociations de George Lucas avec Disney. Fields a également participé à la représentation de Bob et Harvey Weinstein alors qu’ils tentaient de séparer leur entreprise, Miramax, de Disney.

Fields est né à Los Angeles, en Californie, le 31 mars 1929, d’une danseuse de ballet à la retraite et d’un chirurgien ophtalmologiste. Il a ensuite obtenu son diplôme de l’Université de Californie à Los Angeles, puis a étudié le droit à la Harvard Law School, où il a obtenu son diplôme magna cum laude et a doté une chaire de droit.

Fields a commencé à pratiquer le droit après avoir servi comme premier lieutenant dans l’US Air Force pendant la guerre de Corée. Il a ensuite enseigné à Stanford Law et a été chargé de cours chaque année à Harvard.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fields laisse dans le deuil sa femme, Barbara Guggenheim, ainsi que son fils, James Elder Fields, et ses petits-enfants, Michael Lane Fields et Annabelle Fields.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.