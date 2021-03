Bershan Shaw rejoint officiellement les vraies femmes au foyer de New York

«New York est remplie de femmes noires dynamiques et prospères. Je suis ravie de rejoindre cette franchise légendaire en tant que première femme au foyer noire», a déclaré l’avocat et animatrice de télévision le 8 octobre. cette ville qui n’a jamais été vue auparavant. Quiconque connaît mon travail sait que je ne me retiens pas. Je vais le garder aussi réel ici que partout ailleurs. «

Shaw est également passionnée par sa carrière, qui va au-delà des discours de motivation et du coaching commercial pour inclure le théâtre et l’animation de son propre podcast, Bouclez votre ceinture avec Bershan Shaw. Elle a partagé la scène avec des orateurs notables tels que Les Brown et Tony Robbins, et un rapide coup d’œil sur son site Web montre des photos d’elle mélangeant et se mêlant à de grands noms comme Hillary Clinton, Kris Jenner, Robin Roberts et prince Charles‘ épouse Camilla, duchesse de Cornouailles.

En plus de tout le reste, Shaw a vaincu le cancer du sein non seulement une fois, mais deux fois – un voyage qui «m’a préparé à vivre ma meilleure vie», elle a écrit.