Berserk revient avec le chapitre 374 pour commencer un nouvel arc

Depuis la mort du créateur de manga Kentaro Miura en 2021, il y a eu des questions sur que se passerait-il avec sa série en cours Fou furieux. L’année dernière, il a été rapporté que le manga continuerait à travers l’équipe d’assistants de l’artiste décédé à Le Studio Gaga et son ami proche Koji Mori (qui est censé connaître toute l’histoire du début à la fin) à la barre, et le dernier chapitre du manga est revenu en mai pour conclure l’arc Fantasia qui a commencé dans les années 2000.

Comme révélé (et traduit) dans le dernier numéro de Jeune animal revue, Fou furieux reviendra le 22 septembre avec le chapitre 374 pour démarrer son premier arc entièrement nouveau depuis plus d’une décennie. Notamment, cela permettra également être le premier arc depuis Le décès de Miura et sans son implication. L’intrigue dudit arc – et où en est la série par rapport à sa fin – n’a pas été révélé, bien qu’il soit dit qu’il est basé sur un travail conceptuel précédent que Miura avait réalisé déjà fait et détaille il discuté avec son équipe à Gaga de retour quand il était en vie . Comme pour les chapitres restants de l’arc Fantastia, Mori continuera de superviser le manga.

Pour commémorer davantage l’importance du nouveau Fou furieux arc démarrant, Young Animal publie une page colorisée spéciale du protagoniste de la série Guts et la fée Puck que l’on peut consulter ci-dessous.

Image : Kentaro Miura/Jeune animal

Au-delà d’un nouvel arc, Fou furieux devrait revenir cet automne avec la sortie du volume 42 (qui devrait rassembler Chapitres 365 à 373) au Japon le 29 septembre. Pour les Nord-Américains, Dark Horse sortira une 14e édition de luxe le 21 novembre. qui comprendra le volume 40 (chapitres 351 à 357) et le volume 41 (chapitres 358 à 364), plus un guide contenant les notes de Miura sur Berserker personnages et monde pour ses 38 premiers volumes.

Chapitre 374 de Fou furieux sortira le vendredi 22 septembre.

