Berríos joue 7 manches, Guerrero frappe 3 points alors que les Blue Jays arrêtent la crise et battent les Red Sox 3-0

TORONTO (AP) — José Berríos et deux releveurs ont réussi un coup sûr de cinq frappeurs, Vladimir Guerrero Jr. a réussi un circuit de trois points et les Blue Jays de Toronto ont battu les Red Sox de Boston 3-0 vendredi soir pour mettre fin à une défaite de quatre matchs. traînée.

Berríos (11-10) a accordé les cinq coups sûrs et en a retiré huit en sept manches serrées alors que les Blue Jays ont rebondi après avoir été balayés dans une série de quatre matchs contre leur rival wild-card de l’AL, le Texas. Toronto est arrivé 1 1/2 matchs derrière Seattle pour la troisième place de wild card.

Jordan Hicks a travaillé le huitième et Jordan Romano a terminé le 14e blanchissage de Toronto, remportant son 35e arrêt en 38 occasions.

Berríos a remporté des décisions consécutives après avoir perdu ses trois précédentes. Il venait de remporter une victoire contre Boston lors de son dernier départ, sa première fois en battant les Red Sox en sept opportunités en carrière.

Aucun des trois lanceurs des Blue Jays n’a autorisé un but sur balles.

Toronto a remporté six de ses neuf dernières rencontres contre des adversaires de l’AL East.

Justin Turner a réussi deux coups sûrs pour les Red Sox, mais Boston a perdu son quatrième match de suite contre Toronto après avoir remporté les sept premières rencontres cette saison.

Guerrero a marqué pour le deuxième match consécutif lorsqu’il est allé en profondeur sur le premier lancer qu’il a vu du droitier de Boston Brayan Bello au troisième. Le double retrait de Guerrero était le 23e de son équipe.

Bello (12-9) a accordé trois points et quatre coups sûrs en six manches. Il en a marché un et a retiré un sommet en carrière de 10, attisant les trois derniers frappeurs qu’il a affrontés.

SALLE DES FORMATEURS

Red Sox : 1B Triston Casas a été rayé de l’alignement en raison d’une douleur à l’épaule droite.

BERRÍOS CONTRE BOSTON

Berríos a une fiche de 3-6 de tous les temps contre les Red Sox. Deux des victoires ont eu lieu cette saison.

DÉPLACEMENTS DE LA LISTE

Red Sox : Boston a proposé le LHP Brandon Walter au Triple-A Worcester et a rappelé le RHP Chris Murphy du Triple-A.

Blue Jays : Toronto a proposé le RHP Bowden Francis au Triple-A Buffalo et a rappelé le RHP Nate Pearson des Bisons.

SUIVANT

Le RHP Chris Bassitt (14-8, 3,83 ERA) devrait débuter pour les Blue Jays samedi contre le LHP Chris Sale des Red Sox (6-4, 4,88).

