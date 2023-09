Bernstein : Une économie forte encourage les travailleurs à obtenir une « part équitable »

Biden et les hauts responsables de l’administration ont passé des mois à faire valoir que la vigueur du marché du travail dans un contexte de ralentissement de l’inflation est la preuve que la « bidénomique » fonctionne. Même si le chômage est proche de son plus bas niveau et que les marchés restent stables même si les coûts d’emprunt augmentent, la grève de l’UAW est apparue comme une pierre d’achoppement majeure potentielle dans la capacité du président à convaincre les électeurs.

Encourager les travailleurs à défendre leurs intérêts – et à obtenir des concessions de la part de leurs employeurs – est conforme à un marché du travail solide comme le roc, a déclaré Bernstein.

« Il existe un lien entre les travailleurs qui obtiennent leur juste part de la croissance qu’ils contribuent eux-mêmes à créer et ceux qui contribuent à alimenter la croissance macroéconomique dans une économie qui repose à 70 pour cent sur les dépenses de consommation », a déclaré Bernstein.

La grève de l’UAW n’est pas le seul obstacle auquel l’économie est confrontée. L’épargne des ménages a diminué, les impayés sur certaines formes de crédit à la consommation augmentent et les coûts d’emprunt ont fortement augmenté. Même s’il s’agit là de préoccupations, elles ne se sont pas transformées en menaces dangereuses, a déclaré Bernstein.

La croissance pourrait également ralentir si le Congrès ne parvient pas à un accord sur les modalités de financement du gouvernement d’ici la fin du mois.

«Nous sommes dans une bonne position. Nous avons un faible taux de chômage. Nous avons une forte croissance de l’emploi. Nous avons de fortes dépenses de consommation. Nous avons de réels gains salariaux », a déclaré Bernstein. « L’idée selon laquelle n’importe qui pourrait jeter une clé de n’importe quelle taille… dans cette équation est une faute professionnelle politique. »

Voici d’autres points à retenir de l’événement :

Les républicains considèrent toujours l’inflation comme une vulnérabilité pour Biden

Les prix à la consommation augmentent à un rythme beaucoup plus lent qu’il y a un an, et des segments clés de l’économie montrent désormais des signes de désinflation. Pourtant, les sondages publics donnent à Biden de mauvaises notes sur sa politique économique et les cicatrices persistantes de l’inflation ont fourni aux républicains de nombreuses cibles pour lancer des attaques.

« L’inflation est une de ces choses qui dure des années », a déclaré le représentant. David Schweikert (R-Arizona) a déclaré lors de l’événement. Si la hausse des prix à la consommation est en partie imputable aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et à la pandémie de Covid-19, elle est en grande partie due aux « dépenses excessives du gouvernement fédéral », a-t-il ajouté.

L’amélioration des indicateurs économiques n’est pas ce que les Américains « ressentent chaque jour », a ajouté le représentant. Drew Ferguson (R-Ga.). « Ce n’est pas ce que ressentent les familles et les citoyens américains lorsqu’ils doivent décider quelles activités et quelles choses ils vont devoir supprimer de leur budget.

« Les gens ont vraiment souffert à cause des politiques économiques de cette administration », a déclaré Ferguson.

L’économie fait face à des vents contraires difficiles

Même s’il existe des signes clairs selon lesquels la Réserve fédérale pourrait réaliser ce qu’on appelle un atterrissage en douceur – qui ramènerait l’inflation à son objectif de 2 % sans provoquer une forte hausse du chômage ni une récession – de nombreux obstacles restent à surmonter.

Lors d’un panel précédent, Curtis Dubay, économiste en chef de la Chambre de commerce américaine, a identifié les grèves – y compris les arrêts de production qui ont interrompu la production à Hollywood et dans l’industrie automobile – comme une menace potentielle, ainsi qu’une fermeture du gouvernement. Mais la crise des secteurs de l’immobilier commercial et des bureaux présente un risque encore plus grand, en particulier si elle incite les banques à se retirer davantage des marchés du crédit.

Ce défi sera particulièrement ressenti dans « les petites et moyennes banques qui sont sujettes à une surexposition à l’immobilier en général, et aux bureaux en particulier », a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board, qui a également cité l’inflation provoquée par les facteurs géopolitiques. Les crises comme facteur de risque.

Les conditions de crédit pourraient également déclencher une récession si la Fed resserrait sa politique monétaire au-delà de ce que le marché du travail a déjà soutenu, a déclaré Heidi Shierholz, ancienne économiste en chef au ministère du Travail et aujourd’hui présidente de l’Economic Policy Institute.

« En ce moment, nous sommes dans la bonne situation », a-t-elle déclaré. « Si nous avons une récession l’année prochaine, ce sera un échec politique en raison d’une action trop rapide de la Fed. »

Mais il est peu probable que la vigueur du marché du travail se dissipe

Les conditions solides du marché du travail qui ont encouragé le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, à lancer une grève contre les trois grands constructeurs automobiles de Détroit pourraient se répercuter sur d’autres secteurs.

« Ouvriers [are] se rendant compte, à mesure que le débat public sur la syndicalisation s’intensifie, que s’unir à leurs collègues pour faire valoir leurs revendications auprès de leurs employeurs est une option pour eux s’ils ne sont pas satisfaits au travail », a déclaré Shierholz.

Néanmoins, le bon environnement du travail devrait persister. Et il est peu probable que la main-d’œuvre enhardie se flétrisse si le chômage reste faible.

De nombreux PDG « accumulent encore des travailleurs », a déclaré Peterson. Les entreprises « doivent dépenser beaucoup d’argent pour attirer de la main-d’œuvre. [they’re] je ne vais pas laisser les gens partir. Donc je suis d’accord, nous n’assisterons pas à des licenciements massifs, mais nous verrons des poches de faiblesse.»

Katy O’Donnell a contribué à ce rapport.