Un jour après que le look viral « grincheux chic » de Bernie Sanders pour le jour de l’inauguration soit devenu le sujet de conversation de la ville, le sénateur du Vermont a parlé de sa tenue très appréciée.

Comme c’est maintenant la légende de l’Internet, Sanders s’est présenté à la cérémonie d’assermentation du 46e président des États-Unis Joe Biden et du 49e vice-président Kamala Harris vêtus d’une veste marron et de mitaines tissées à la main.

Après qu’une photo du sénateur du Vermont assis sur une chaise isolée sur les gradins de Washington froid et regardant la cérémonie est devenue un mème viral sur les réseaux sociaux, Sanders a défendu sa tenue en indiquant la raison simple – il avait froid.

Apparaissant sur l’émission Late Night with Seth Meyers, Sanders a déclaré: « J’étais juste assis là à essayer de rester au chaud, en essayant de faire attention à ce qui se passait ».

Et c’est une explication parfaitement raisonnable. Après tout, Sanders est un homme de 79 ans le jour de l’inauguration, les températures à Washington étaient aussi basses qu’un degré.

Les mitaines de Sanders, cependant, n’ont pas seulement fait l’actualité pour les mèmes. Sanders les a déjà portées à plusieurs reprises, y compris une marche des femmes en janvier 2020. Comme cela a déjà été noté par les médias, les mitaines ont été fabriquées par une institutrice locale et offertes à Sanders.

Fabriqués à partir de pulls réutilisés et doublés de molleton fait de bouteilles en plastique recyclées, Bernie les a portés pour la première fois il y a exactement un an à la Seacoast Women’s March à Portsmouth, New Hampshire.

Depuis qu’ils sont devenus viraux après que Sanders les ait arborés au Capitole, le créateur – Jen Ellis – a reçu beaucoup d’attention. Sanders l’a dit dans l’émission. « Ce qui était vraiment sympa, Seth, c’est la femme qui a fait les mitaines, c’est une institutrice », a-t-il dit, ajoutant qu’elle était « une personne très, très gentille »

« Et elle a été quelque peu dépassée par le genre d’attention portée à ses mitaines », a déclaré Sanders à Meyers.

Les mitaines sont devenues un succès sur les réseaux sociaux et l’image de Sanders recroquevillé sur sa chaise a atteint toutes les parties imaginables et inimaginables d’Internet.