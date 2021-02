WASHINGTON – La tension entre le sénateur Bernie Sanders et Neera Tanden, la candidate du président Joe Biden à la tête du Bureau de la gestion et du budget, s’est répandue mercredi alors que Tanden faisait face à une deuxième série de grilles sur ses commentaires barbelés sur Twitter sur les démocrates et les républicains.

Sanders, président de la commission du budget du Sénat chargée de contrôler Tanden avant que sa confirmation ne soit soumise à un vote au sol, a profité de l’audience pour souligner sa relation glaciale avec elle à la fois sur ses attaques personnelles ainsi que sur les dons d’entreprises au centre de réflexion de gauche pour American Progress reçu sous sa direction.

« Vos attaques n’ont pas été uniquement dirigées contre des républicains. Il y a eu des attaques vicieuses contre des progressistes, des personnes avec lesquelles j’ai travaillé, moi personnellement », a déclaré Sanders, demandant si elle adopterait une approche différente en tant que chef du budget de Biden.

Tanden, qui s’est excusée auprès de Sanders lors de son discours d’ouverture, a déclaré qu’elle regrettait les déclarations qu’elle avait faites sur les réseaux sociaux. La candidate de l’OMB a fait écho à ses excuses aux sénateurs républicains dans un autre panel qui l’a confrontée à propos de ses tweets passés mardi.

« Ma langue et mes expressions sur les réseaux sociaux ont fait du mal aux gens, et je me sens mal à ce sujet. Et je le regrette vraiment et je reconnais qu’il est vraiment important pour moi de démontrer que je peux travailler avec les autres », a-t-elle déclaré. « Je dirais que les médias sociaux mènent à trop de commentaires personnels et que mon approche sera radicalement différente. »

Tanden, qui a dirigé la PAC pendant près d’une décennie et a rodé ses lettres de créance dans les administrations Clinton et Obama, fait face à une audition de confirmation au Sénat cahoteuse alors qu’elle fait face à des critiques des deux côtés de l’allée à propos de ses commentaires sur les médias sociaux qui sont parfois devenus personnels. attaques contre les législateurs.

En tant que directeur de l’OMB, Tanden occuperait un rôle politique central à la Maison Blanche, aidant Biden à tenir ses promesses de campagne comme l’amélioration de l’ACA – que Tanden a aidé à faire passer par le Congrès sous l’ancien président Barack Obama – ainsi qu’à superviser le budget du président.

Plus:‘Radioactif’? Neera Tanden, le choix de Biden pour le chef du budget, tente de convaincre les critiques de gauche et de droite

Sanders s’est également déclarée préoccupée par les millions de dollars de dons d’entreprises que CAP a reçus au cours de son mandat, citant un rapport selon lequel l’organisation a reçu au moins 33 millions de dollars de sociétés telles que Bank of America, JPMorgan Chase et Google depuis 2014.

«Donc, avant de voter sur votre nomination, il est important pour moi et les membres de ce comité de savoir que les dons que vous avez obtenus au CAP n’influenceront pas votre prise de décision à l’OMB», a déclaré Sanders.

Tanden a promis que ces relations n’auraient «aucun impact» sur sa prise de décision en tant que chef du budget.

Le couple a eu des relations tendues depuis que Sanders s’est présenté contre l’ancien patron de Tanden, Hillary Clinton, lors de l’élection primaire présidentielle démocrate de 2016. En 2019, Sanders a écrit une lettre cinglante à CAP et au CAP Action Fund accusant l’organisation de «dénigrement de mauvaise foi» et critiquant Tanden pour avoir appelé «à l’unité tout en calomniant mon personnel et mes partisans et en dépréciant les idées progressistes».

La sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham, la principale républicaine du comité, a rejeté les inquiétudes concernant l’utilisation par Tanden des dons d’entreprises, mais l’a harcelée pour ses attaques personnelles contre Sanders lors de sa course à la présidentielle de 2016.

Graham a lu à haute voix l’un de ses tweets: « La Russie a fait beaucoup plus pour aider Bernie que les e-mails internes aléatoires du DNC l’ont fait pour aider Hillary. »

« Tout ce que je peux dire, c’est que ce n’est pas le choix unificateur que je recherchais pour ce poste », a ajouté Graham.

Le sénateur John Kennedy, R-Louisiane, s’est mis à Tanden pour ses publications sur les réseaux sociaux.

« Vous appelez le sénateur Sanders tout sauf une » salope ignorante « , at-il remarqué.

Tanden a insisté sur le fait que ce n’était pas vrai, ce qui a incité Kennedy à insister sur le fait qu’elle voulait dire les commentaires à l’époque.

«Je dois avoir pensé à eux mais je les regrette vraiment,» répondit-elle finalement.

Les démocrates sur les réseaux sociaux ont rapidement souligné que les sénateurs du GOP qui ont exprimé leur indignation face aux tweets de Tanden ont largement ignoré la rhétorique vitriolique de l’ancien président Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Bien que Sanders n’ait pas tardé à ressasser ses différences avec Tanden, il a présenté des politiques dans lesquelles il est d’accord avec elle, y compris la gratuité des frais de scolarité dans les collèges publics pour les salariés à faible revenu, l’abaissement de l’âge de Medicare, l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure, payé congé familial et médical et pré-K universel, entre autres.