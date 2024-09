Bernie Sanders prépare des résolutions pour bloquer 20 milliards de dollars de ventes d’armes américaines à Israël

WASHINGTON — Sén. Bernie Sanders prépare plusieurs résolutions qui mettraient un terme aux ventes d’armes américaines à Israël, pour un montant de plus de 20 milliards de dollars. Il s’agit d’un effort de longue haleine, mais il s’agit de la réaction la plus substantielle à ce jour du Congrès sur la question. dévastation à Gaza avant le premier anniversaire de la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans une lettre adressée mercredi à ses collègues du Sénat, Sanders a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas être « complices de ce désastre humanitaire ». Cette décision forcerait un vote final pour bloquer les ventes d’armes à Israël, même si une adoption à la majorité est hautement improbable.

« Une grande partie de ce carnage à Gaza a été perpétré avec du matériel militaire fourni par les États-Unis », a écrit Sanders, I-Vt.

Alors que la guerre entre dans sa deuxième année et que l’issue de la présidentielle Joe Biden efforts pour négocier une accord de cessez-le-feu et libération des otages incertaines, les résolutions de Sanders chercheraient à régner sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assaut sur Gaza. La guerre a tué des 41 000 personnes à Gaza après l’attaque surprise du 7 octobre menée par le Hamas qui a tué environ 1 200 personnes en Israël, et enlevé 250 d’autres, avec des militants détenant encore environ 100 otages.

Même s’il est peu probable que le Sénat, divisé politiquement, adopte ces mesures, cette démarche vise à envoyer un message au régime de Netanyahou selon lequel son effort de guerre érode le soutien bipartisan de longue date des États-Unis à Israël. Sanders a déclaré qu’il travaillait avec d’autres collègues sur ces mesures.

Les principaux démocrates du Sénat ont été faire pression sur l’administration Biden mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et atténuer la crise humanitaire, en particulier à Gaza, où les maisons, les hôpitaux, les écoles et des familles palestiniennes entières sont en train d’être anéantis.

Les résolutions de Sanders prévoient de suspendre les ventes de systèmes de missiles, d’obus antichars et d’autres armes, dont certaines sont considérées comme responsables des destructions les plus graves à Gaza, ainsi que de nouveaux avions de combat. Le Congrès avait temporairement suspendu certaines ventes d’armes à Israël plus tôt cette année, les législateurs ayant tenté de mettre en garde contre le nombre croissant de morts.

Netanyahu a été invité plus tôt cette année à s’exprimer devant le Congrès des États-Uniset il a livré une adresse combative ce qui a mis en évidence la division croissante aux États-Unis au sujet de son effort de guerre.

Président de la Chambre Mike Johnsonun républicain, a lancé l’invitation à Netanyahou, mais plusieurs démocrates ont boycotté le discours. De nombreux dirigeants démocrates de premier plan ont critiqué le ton et le contenu du discours du Premier ministre israélien au Congrès.

Selon le règlement du Sénat, une fois que Sanders aura présenté les résolutions la semaine prochaine, il pourra forcer un vote quasi instantané pour qu’elles soient examinées. Les mesures sont proposées sous la forme d’une résolution commune de désapprobation des ventes d’armes, un mécanisme qui permet au Congrès de superviser les affaires étrangères.

Sanders a déclaré qu’il bénéficierait du soutien de certains sénateurs pour sa proposition. Mais il ne devrait pas obtenir le soutien d’une majorité de 51 voix au Sénat pour être adopté.

À la Chambre des représentants, bloquer les ventes d’armes israéliennes serait encore plus difficile, puisque les républicains y détiennent la majorité et ont largement soutenu l’approche de Netanyahou dans la guerre contre le Hamas.