Bernie Sanders force les sénateurs américains à procéder à un vote test sur l’aide militaire alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit.

WASHINGTON (AP) — Lors d’un test notable mardi, le sénateur Bernie Sanders oblige ses collègues à voter publiquement pour savoir s’il doit enquêter sur les violations des droits de l’homme aux États-Unis. Guerre Israël-Hamasune étape vers une potentielle limitation de l’aide militaire américaine à Israël alors que ses attaques dévastatrices sur Gaza s’aggravent 100 derniers jours.

Le vote du Sénat, le premier du genre à s’appuyer sur une loi vieille de plusieurs décennies, obligerait le Département d’État américain à produire, dans les 30 jours, un rapport indiquant si l’effort de guerre israélien à Gaza est efficace. violant les droits de l’homme et les accords internationaux. Si tel était le cas, l’aide militaire américaine à Israël, assurée depuis longtemps sans aucun doute, pourrait être rapidement interrompue.

Même s’il est peu probable que le Sénat approuve la mesure, le vote des sénateurs commencera à révéler l’ampleur du problème. malaise parmi les législateurs américains sur la poursuite par Israël de la guerre contre le Hamas. Sans fin apparente des bombardements, les attaques israéliennes contre les Palestiniens, une tentative d’extirper les dirigeants du Hamas, sont considérées par certains comme disproportionnées par rapport aux attaques initiales. attaque terroriste contre Israël.

L’administration Biden, avec ses ouvertures répétées au gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, notamment navette diplomatique la semaine dernière » par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, pousse Israël à modifier l’intensité de la bataille. Quelque 24 000 personnes à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées et les bombardements ont détruit la plupart des logements, déplaçant la plupart des 2,3 millions d’habitants dans un catastrophe humanitaire.

“À mon avis, Israël a le droit absolu de se défendre contre l’attaque terroriste barbare du Hamas le 7 octobre, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Sanders à l’AP lors d’une interview lundi avant le vote.

« Mais ce qu’Israël n’a pas le droit de faire – utiliser l’assistance militaire des États-Unis – n’a pas le droit d’entrer en guerre contre l’ensemble du peuple palestinien », a déclaré Sanders, l’indépendant du Vermont. “Et à mon avis, c’est ce qui s’est produit.”

À l’approche du vote, Sanders a déclaré que les sénateurs étaient nerveux parce que ce qu’il essayait de faire était sans précédent en termes de procédure et essentiellement de pratique.

« Le Congrès a toujours soutenu Israël en général, et cela commence à remettre en question la nature de la campagne militaire », a déclaré Sanders. “Et je pense que cela rend certaines personnes très nerveuses.”

La Maison Blanche a rejeté l’approche de Sanders, la qualifiant d’« irréalisable », dans la mesure où elle cherche une transition avec Israël et s’efforce d’assurer un soutien au pays et à l’étranger contre une réaction violente contre les scènes de destruction à Gaza.

« Nous ne pensons pas que cette résolution soit le bon moyen de résoudre ces problèmes. Et nous ne pensons pas que ce soit le bon moment. C’est franchement irréalisable », a déclaré John Kirby, du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, dans un communiqué.

« Les Israéliens ont indiqué qu’ils se préparaient à réduire l’intensité de leurs opérations. Et nous pensons que la transition sera utile à la fois en termes de réduction des pertes civiles et d’augmentation de l’aide humanitaire », a déclaré Kirby.

Cette action intervient alors que la demande de Biden d’une aide supplémentaire à la sécurité nationale de 106 milliards de dollars pour Israël ainsi que pour l’Ukraine et d’autres besoins militaires est à son terme. un arrêt. Les républicains du Congrès insistent pour imposer de vastes changements politiques afin de stopper le flux d’immigration à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Sur ce programme d’aide supplémentaire, plus de 14 milliards de dollars iraient à Israël, dont 10 milliards de dollars d’aide militaire américaine, alors que ce pays riposte contre le Hamas suite à l’attaque surprise du 7 octobre, l’une des attaques les plus meurtrières jamais vues. Quelque 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otages, dont beaucoup sont toujours détenues.

Plusieurs sénateurs démocrates clés ont exprimé leur malaise face à la guerre menée par Israël à Gaza, insistant sur le fait que l’administration Biden doit faire davantage pour pousser le gouvernement Netanyahu à réduire les pertes civiles et à améliorer les conditions de vie des Palestiniens à Gaza.

Pour aller plus loin, Sanders avait déjà annoncé son refus de soutenir davantage d’aide militaire à Israël dans le cadre de l’ensemble des mesures en raison de la guerre.

« Si j’avais mes choix, c’est ce que je ferais. Ce n’est pas le but de cette résolution », a déclaré Sanders.

Mais il a déclaré que la résolution devait être considérée comme « une première étape et non une dernière étape ».

La résolution est tirée du Foreign Assistance Act de 1961, qui a été amendé après l’ère Nixon, permettant au Congrès de superviser l’assistance militaire américaine à l’étranger. Il exige que toute arme ou aide militaire soit utilisée conformément aux accords internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Alors que les sénateurs ont voté pour tenter de arrêter les ventes d’armes à l’étranger Pour d’autres pays dans le passé, il s’agit d’un mécanisme non testé.

La question devant le Sénat sera de savoir s’il faut demander au Département d’État un rapport indiquant si des violations des droits de l’homme utilisant des équipements américains ont pu avoir lieu pendant la campagne actuelle d’Israël contre Gaza, selon le bureau de Sanders.

Si la résolution devait être approuvée, elle obligerait le Département d’État à produire un rapport de ses conclusions dans un délai de 30 jours, sous peine de suspendre l’aide.

Même s’il n’est pas du tout certain que l’aide américaine à Israël serait réellement interrompue, dans la mesure où le Congrès pourrait prendre des mesures pour garantir qu’elle ne soit pas interrompue, cette menace est suffisamment grande pour que de nombreux sénateurs, y compris les démocrates qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant le bombardement de Gaza et le crise humanitaire, ne seront pas disposés à soutenir cette mesure.

Les sénateurs républicains rejetteront probablement totalement la proposition de Sanders. Les Républicains du Sénat ont été presque unanimes dans leur soutien à Israël, même s’ils bloquent le plan plus large de sécurité nationale de Biden en raison de divisions au sein du Parti Républicain sur l’aide à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe.

Les discussions sur l’intégration des dispositions de sécurité frontalière entre les États-Unis et le Mexique au programme d’aide à la sécurité nationale avancent lentement, mais aucune avancée rapide n’est attendue alors que les républicains poussent à des restrictions plus strictes sur les migrants que celles que les démocrates sont prêts à imposer, en particulier pour les immigrants demandant l’asile aux États-Unis.

La rédactrice d’Associated Press, Ellen Knickmeyer, a contribué à ce rapport.