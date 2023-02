Bernie Sanders fait allusion à l’assignation à comparaître du PDG de Starbucks Schultz

Le sénateur Bernie Sanders a laissé entendre que les législateurs pourraient assigner Howard Schultz à contraindre le sortant Starbuck Le PDG témoignera devant un panel du Sénat sur la façon dont la chaîne de café gère la pression de ses baristas pour se syndiquer.

“D’une manière ou d’une autre, il sera là”, a déclaré Sanders aux journalistes à Capitol Hill. “Mais comme vous le savez, ce n’est pas la décision du président seul.”

Sanders, qui préside la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait l’intention de tenir Schultz et Starbucks responsables et attend avec impatience de voir Schultz comparaître devant la commission.

Un représentant de Starbucks n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Schultz a refusé une invitation de 11 sénateurs à comparaître à l’audience du 9 mars, a rapporté Reuters mardi soir. L’avocate générale de Starbucks, Zabrina Jenkins, a écrit dans la lettre consultée par Reuters que Schultz quitte son poste en mars, il est donc plus logique qu’un autre haut dirigeant ayant des responsabilités continues témoigne à la place.

La société a plutôt désigné le directeur des affaires publiques AJ Jones II comme la meilleure personne pour s’adresser au comité.

Schultz détient 1,9% des actions de Starbucks, selon Factset. La valeur marchande de l’entreprise s’élève à environ 124,6 milliards de dollars.

Près de 290 cafés Starbucks appartenant à l’entreprise aux États-Unis ont voté pour se syndiquer lundi, selon un décompte du National Labor Relations Board. La poussée syndicale des baristas a commencé sous le prédécesseur de Schultz – et ancien successeur – Kevin Johnson. Lorsque Johnson a démissionné au printemps 2021, Schultz est revenu à la barre et a repoussé plus agressivement les tentatives des travailleurs de se syndiquer.

À ce jour, les bureaux régionaux de la commission fédérale du travail ont déposé 76 plaintes contre Starbucks, alléguant des pratiques de travail illégales. Plus récemment, le NLRB a statué lundi que Starbucks avait licencié illégalement deux travailleurs et enfreint d’autres lois du travail lors d’une campagne syndicale dans deux sites de Philadelphie en 2019, avant le boom syndical actuel qui balayait l’entreprise.

Les allégations d’antisyndicats ont porté atteinte à la réputation de Starbucks en tant qu’employeur progressiste, bien qu’elles ne semblent pas avoir nui aux ventes de l’entreprise aux États-Unis. La chaîne a annoncé une croissance de 10 % de ses ventes aux magasins comparables aux États-Unis pour son dernier trimestre, stimulée par une forte demande pendant la période des fêtes.