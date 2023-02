Bernie Sanders et les chemins de fer de pression de la Maison Blanche sur les congés de maladie payés

Les transporteurs ferroviaires ont pu éviter la question des congés de maladie payés dans l’accord conclu par le Congrès pour éviter une grève nationale des chemins de fer à la fin de l’année dernière, mais la pression est de retour à Washington, DC

Les compagnies ferroviaires de fret ont été mises en demeure cette semaine d’offrir des congés de maladie complets à leurs travailleurs syndiqués, sinon elles se retrouveront à témoigner devant le Sénat.

Lors d’une conférence de presse conjointe, le sénateur Bernie Sanders (I-VT), président du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions, et le sénateur Mike Braun (R-Ind.), membre du comité, ont exigé que les transporteurs ferroviaires offrent aux travailleurs de moins sept jours de maladie payés. Sanders a mentionné les bénéfices records des transporteurs ferroviaires et a exhorté les entreprises à “faire ce qu’il faut”.

“Si ils [the carriers] ne le faites pas [offer comprehensive sick time]j’ai hâte de les avoir ici dans sa salle de comité du Sénat et de leur demander pourquoi ils ne peuvent pas se permettre ce qu’il faut pour leurs travailleurs », a déclaré Sanders.« En fin de compte, en 2023, il n’est pas acceptable d’avoir des travailleurs qui font un travail dangereux pour ne pas avoir un seul jour de maladie.”

Braun et Sanders ont été rejoints par des représentants des principaux syndicats ferroviaires SMART-TD, la Fraternité des ingénieurs et des trains de locomotives, la Fraternité des signaleurs de chemin de fer, la Fraternité des employés de l’entretien des voies, le Département des métiers du transport AFL-CIO et l’Association nationale des Distributeurs de produits chimiques.

Le bureau de Sanders a déclaré dans un communiqué que les rails dépensaient 184% de plus en retours pour les actionnaires que les salaires et avantages sociaux des travailleurs. Il a estimé que garantir sept jours de maladie payés aux cheminots coûterait à l’industrie 321 millions de dollars, soit moins de 1,2 % de ses bénéfices en une seule année.

Un chemin de fer, CSX, a conclu cette semaine un accord sur les congés de maladie payés avec deux syndicats – la Fraternité des ingénieurs et des conducteurs de locomotives et la Fraternité des chemins de fer Carmen (BRC) – pour que les travailleurs aient plus de sept jours de maladie payés.

“CSX s’engage à écouter nos cheminots et à travailler avec leurs représentants pour trouver des solutions qui améliorent leur qualité de vie et leur expérience en tant qu’employés”, a déclaré Joe Hinrichs, président et chef de la direction de CSX, dans un communiqué. “Ces accords démontrent cet engagement et sont le résultat direct de la relation de collaboration que nous nous efforçons de cultiver avec tous les syndicats qui représentent les employés de CSX.”

Dans un tweeter Mercredi, Sanders a applaudi l’accord CSX, mais a eu des mots sévères pour le reste des compagnies ferroviaires. “J’ai des nouvelles pour l’industrie”, a averti Sanders. “S’ils pensent que ceux [Senate members] qui ont voté pour sept jours d’indemnité de maladie qu’ils ont oublié, ils se sont trompés. Nous n’oublierons pas.”

Pour éviter la grève nationale des chemins de fer en novembre dernier, le Congrès a approuvé une législation qui n’incluait pas les congés de maladie payés, qui avaient été l’un des principaux points de friction dans la rupture entre la direction des chemins de fer et les syndicats au sujet d’un nouvel accord, même s’il offrait la plus forte augmentation de salaire. dans 50 ans et versements de primes.

Sanders avait présenté un amendement visant à garantir des congés de maladie payés aux cheminots dans les jours précédant le départ des travailleurs des chemins de fer après que les membres aient voté contre la ratification. Un amendement de la Chambre qui garantissait un congé de maladie complet a été adopté à la Chambre mais a échoué au Sénat. Après le vote, Sanders et plus de 70 membres ont envoyé un lettre au président Joe Biden exhortant son administration à prendre des mesures pour garantir les congés de maladie payés aux cheminots.

Le président Biden a signé le projet de loi du Congrès pour éviter la grève des chemins de fer, compte tenu de la menace qui pèse sur l’économie. L’échec du vote sur les congés de maladie payés a conduit les dirigeants syndicaux à rappeler aux politiciens que les votes ont des conséquences électorales.