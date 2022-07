Bernie Sanders détruit totalement Joe Manchin pour avoir intentionnellement saboté Biden

Facebook



Dimanche, le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a déchiré le sénateur Joe Manchin et a affirmé que Manchin sabotait intentionnellement le président Biden.

Vidéo:

Le sénateur Sanders a déclaré sur ABC’s This Week :

Il a saboté l’agenda du président. Non, écoutez, si vous vérifiez le dossier, il y a six mois, j’ai précisé que vous avez des gens comme Manchin, Sinema à un degré moindre, qui sabotent intentionnellement l’agenda du président.

Ce que veut le peuple américain. Ce que veut la majorité d’entre nous au sein du caucus démocrate. Rien de nouveau à ce sujet. Le problème était que nous continuions à parler à Manchin comme s’il était sérieux, il ne l’était pas. C’est un gars qui est l’un des principaux bénéficiaires de l’argent des combustibles fossiles, un gars qui a reçu des contributions de campagne de 25 milliardaires républicains –

…..

À mon humble avis, Manchin représente les personnes les plus riches de ce pays, et non les familles de travailleurs de Virginie-Occidentale ou d’Amérique.

Si Joe Manchin était sérieux au sujet de faire quelque chose, il aurait proposé une série de propositions et s’y serait tenu. Au lieu de cela, chaque fois que les démocrates du Sénat trouvent un moyen de donner à Manchin ce qu’il veut, il le rejette.

Le sénateur Sanders avait raison de dire que cela donne à Manchin l’impression qu’il sabote Biden et qu’il ne négocie pas de bonne foi.

La meilleure chose qui pourrait arriver au Parti démocrate serait s’il gagnait un ou deux sièges au Sénat, car un gain d’un siège affaiblirait la présidence de Joe Manchin, et un gain de deux sièges mettrait fin à la capacité de Manchin et de Sinema à bloquer réforme de l’obstruction systématique.

Le caucus démocrate du Sénat en a assez de Joe Manchin.