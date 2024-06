Bernie Sanders critique l’invitation de Netanyahu au Congrès et refuse d’assister au discours d’un « criminel de guerre »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a déclaré qu’il n’assisterait pas aux remarques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’une session conjointe du Congrès, le qualifiant de « criminel de guerre ».

« C’est un jour très triste pour notre pays que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait été invité – par les dirigeants des deux partis – à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès américain », a déclaré Sanders dans un communiqué samedi.

Netanyahu a été officiellement invité à s’exprimer devant le Congrès vendredi dans une lettre signée par les dirigeants républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat.

La lettre officielle est intervenue après que le président Mike Johnson, R-La., ait clairement fait part de son intention de prolonger l’invitation pendant plusieurs semaines. Au départ, il n’était pas certain que le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, DN.Y., signerait, surtout après avoir appelé Israël à organiser de nouvelles élections en temps de guerre pour remplacer Netanyahu. Cependant, sa signature figurait finalement sur l’invitation.

« Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre. Il ne devrait pas être invité à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès. Je n’y participerai certainement pas », a déclaré Sanders en conclusion de sa longue déclaration. Il a fait référence aux récentes demandes de la Cour pénale internationale (CPI) sollicitant des mandats d’arrêt contre Netanyahu et d’autres dirigeants israéliens et du Hamas pour « crimes de guerre ».

« La CPI a raison », a déclaré Sanders.

Sanders est juif mais a déjà déclaré qu’il n’était plus impliqué dans une religion organisée.

Après avoir reçu l’invitation, Netanyahu a déclaré dans un communiqué : « Je suis ravi de représenter Israël devant les deux chambres du Congrès et de présenter la vérité sur notre juste guerre contre ceux qui cherchent nos vies aux représentants du peuple américain et du monde entier ».

Son discours fera de Netanyahu le premier chef d’État au monde à s’adresser aux deux chambres du Congrès à quatre reprises.

Le président Biden a récemment approuvé un accord de cessez-le-feu proposé par Israël, exhortant les dirigeants du Hamas à l’accepter. Il a appelé à la fin de la guerre et affirmé qu’« à ce stade, le Hamas n’est plus capable de mener un autre 7 octobre ».

L’accord sur la table devrait inclure la libération des otages ainsi qu’un cessez-le-feu durable. Il n’est pas clair si Biden et Netanyahu sont sur la même longueur d’onde, puisque le Premier ministre a publié une déclaration suite aux remarques de Biden, affirmant qu’Israël est toujours déterminé à « éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas », en plus de rapatrier tous les otages. .

Selon le bureau de Netanyahu, « les grandes lignes précises proposées par Israël, y compris la transition conditionnelle entre les étapes, permettent à Israël de maintenir ces principes ».

Yael Rotem-Kuriel de Fox News a contribué à ce rapport.