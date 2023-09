Bernie Sanders condamne la « cupidité des entreprises » lors du rassemblement de l’UAW à Détroit | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman Le sénateur américain Bernie Sanders (I-Vermont) s’est prononcé contre « la cupidité des entreprises » et les « profits records » obtenus par les Trois de Détroit lors d’un rassemblement vendredi avec les grévistes de l’UAW à seulement 500 pieds de l’événement de collecte de fonds caritatif du Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord.

Le sénateur américain Bernie Sanders (I-Vt.) a dénoncé « la cupidité des entreprises » et les « bénéfices records » obtenus par les Trois de Détroit lors d’un rassemblement animé vendredi à Motor City avec en grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW) membres.

Le rassemblement mettant en vedette le double candidat à la présidentielle a attiré des centaines de participants et s’est tenu au Ford-UAW Joint Trust Center, à seulement 500 pieds du prochain événement de collecte de fonds caritatif du Salon international de l’auto d’Amérique du Nord. Des travailleurs encore plus nombreux, pour la plupart vêtus de rouge, ont défilé dans le centre-ville de Détroit immédiatement après l’événement.

« Le combat que vous menez est un combat contre le niveau scandaleux de cupidité et d’arrogance des entreprises que nous constatons de la part des PDG qui pensent qu’ils ont le droit de tout avoir et se moquent peu des besoins de leurs travailleurs. » dit Sanders.

« Le combat que vous menez est de reconstruire la classe moyenne en difficulté de notre pays, qui faisait autrefois l’envie du monde entier. »

Suite à l’expiration des contrats vendredi à minuit, dirigeants et législateurs sur la scène étatique et nationale ont apporté leur soutien lorsque l’UAW a lancé une « grève debout » contre les trois constructeurs automobiles de Détroit du Michigan : Ford, General Motors et Stellantis.

Le syndicat a trois cibles de grève initiales : l’usine Ford du Michigan, l’usine GM de Wentzville dans le Missouri et l’usine Jeep de Stellantis à Toledo, Ohio.

C’est la première fois dans l’histoire que l’UAW attaque les trois géants nationaux de l’automobile.

Le syndicat, qui représente près de 150 000 salariés d’entreprises fabriquant des véhicules fabriqués aux États-Unis, est engagé depuis juillet dans les négociations collectives avec les Trois de Détroit.

Les travaillistes se battent pour une augmentation des salaires, une semaine de travail de 32 heures et de meilleures prestations de retraite, entre autres demandes telles que la fin de la rémunération échelonnée entre les travailleurs ayant des années de service différentes. Les membres de l’UAW affirment que les rémunérations échelonnées nuisent au moral au travail et paralysent leur syndicat.

Le président démocrate Joe Biden adressé la grève de la Maison Blanche vendredi.

« Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records, notamment ces dernières années grâce aux compétences et aux sacrifices extraordinaires des travailleurs de l’UAW », a déclaré Biden. « Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec ces travailleurs. »

Selon la tendance à gauche Institut de politique économique, les bénéfices de Ford, General Motors et Stellantis ont augmenté de 92 % entre 2013 et 2022, totalisant 250 milliards de dollars. Les prévisions pour 2023 tablent sur plus de 32 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. La rémunération des PDG des Detroit Three a bondi de 40 % au cours de la même période et les sociétés ont versé près de 66 milliards de dollars en dividendes aux actionnaires et en rachats d’actions.

« En 1937, l’UAW a joué un rôle historique dans l’histoire américaine. Les travailleurs de l’automobile de cette époque ont eu le courage extraordinaire de s’attaquer à l’avidité et au pouvoir de l’industrie automobile », a déclaré Sanders. « Et nous voici maintenant en 2023 – 86 ans plus tard et une fois de plus, l’UAW contribue à diriger les efforts visant à reconstruire et à développer la classe moyenne. »

Sanders a été rejoint par une foule de dirigeants démocrates : la gouverneure Gretchen Whitmer, le lieutenant-gouverneur Garlin Gilchrist, la secrétaire d’État Jocelyn Benson, la représentante américaine Rashida Tlaib (Démocrate-Detroit), la représentante américaine Shri Thanedar (Démocrate-Detroit), La représentante américaine Debbie Dingell (D-Ann Arbor) et plus encore.

« L’histoire du Michigan est celle du travail acharné, de la détermination et de l’esprit inébranlable de nos travailleurs. Ils sont l’épine dorsale de la prospérité de notre État », a déclaré Gilchrist. « Je suis fier de me tenir debout à leurs côtés dans la lutte pour de meilleurs salaires, avantages sociaux et sécurité d’emploi. Faisons-le, Team Michigan ! »

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

