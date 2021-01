Les stars du jour de l’inauguration 2021 étaient le président américain Joe Biden et le vice-président Kamala Harris, mais l’une des photos les plus mémorables de la journée est celle du sénateur Bernie Sanders portant des mitaines et assis sur sa chaise.

La photographie a inspiré un certain nombre de mèmes, tous provoquant une émeute de rire. Participant à la tendance, le département du tourisme de l’État indien du Kerala a partagé une photo du paysage verdoyant de la ville vallonnée de Munnar avec Bernie assis au centre de la photo.

Annonçant la belle ville avec une touche, Kerala Tourism a déclaré dans le tweet que les voyageurs peuvent porter leurs mitaines chaudes et profiter du temps frais de Munnar.

La publicité hilarante de Kerala Tourism a rapidement attiré l’attention des internautes. L’écrivain de voyage Mariellen Ward a répondu à leur tweet avec une photo photoshoppée où elle peut être vue assise avec Bernie, suggérant de s’arrêter au Taj Mahal avant de se rendre au Kerala.

Comme Mariellen, l’auteur et cinéaste Siddhartha Gigoo a tweeté sa propre version de Bernie assis sur sa chaise sur les montagnes enneigées avec des randonneurs en arrière-plan.

Un autre utilisateur de Twitter a apprécié le département pour sa manière intelligente d’utiliser la photo pour promouvoir le tourisme au Kerala.

Quelle manière intelligente d’utiliser la photographie de manière amusante pour promouvoir le tourisme au Kerala, bravo à l’esprit derrière ce tweet … – P.Mohan (@trulyMOHANN) 22 janvier 2021

L’un d’eux a déclaré que le mème de Kerala Tourism sur Bernie Sanders était le gagnant du « tournoi de Bernie meme ».

Alors que de nombreuses personnes ont partagé leur propre version des mèmes de Bernie dans la section des commentaires, plusieurs autres ont également publié des liens pour acheter des chemises avec cette photo de Bernie.

Les réseaux sociaux sont devenus une mine d’or de plusieurs mèmes créés autour de cette image de Bernie. Même des GIF hilarants ont été créés par des passionnés de GIF.

De la danse à la célèbre chanson PSY Gangnam Style, assis dans le lieu sacré qui appartient à Sheldon Cooper de Big Bang Theory au bureau ovale, Bernie a été emmené partout avec cette photo digne d’un souvenir.

Au milieu de cela, Bernie a trouvé un moyen de collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance. Le sénateur du Vermont a utilisé l’amour que les gens manifestent pour ses mèmes afin de collecter des fonds pour Meals on Wheels Vermont. Son équipe vend un pull à col rond noir pour 45 USD et tout l’argent de la vente sera remis à l’association caritative, qui fournit des repas gratuits aux personnes souffrant de maladies chroniques et de handicaps.

Plusieurs personnes apprécient ce geste réfléchi du sénateur.

La photographie virale a été cliquée par le photographe Brendan Smialowski basé à Washington DC lors du jour de l’inauguration 2021.