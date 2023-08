Bernie Marsden, ancien guitariste des Whitesnake, est décédé à 72 ans

Bernie Marsden, guitariste original du groupe de rock britannique Whitesnake, est décédé. Il avait 72 ans.

Marsden est décédé jeudi avec sa femme et ses filles à ses côtés, a confirmé sa famille dans un communiqué.

« Au nom de sa famille, c’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Bernie Marsden », peut-on lire sur sa page Instagram.

« Bernie est décédé paisiblement jeudi soir avec sa femme Fran et ses filles Charlotte et Olivia à ses côtés. Bernie n’a jamais perdu sa passion pour la musique, écrivant et enregistrant de nouvelles chansons jusqu’à la fin. »

La cause du décès n’a pas été révélée.

Le groupe de hard rock anglais s’est formé à Londres en 1978. Marsden était un ancien guitariste de Whitesnake et a joué avec les membres originaux du groupe, le leader David Cloverdale, le batteur Dave Dowie, le bassiste Neil Murray et le guitariste Mick Moody.

Marsden est né à Buckingham en 1951 et a fait ses débuts dans le rock’n’roll avec le groupe UFO en 1972 avant de se produire avec Whitesnake de 1978 à 1982. Le musicien a fait partie de plusieurs groupes au cours de sa carrière, dont Alaska et Moody Marsden Band.

Pendant son séjour avec Whitesnake, Marsden a été répertorié comme co-auteur du morceau populaire du groupe « Here I Go Again ».

Le plus gros single du groupe a dominé le palmarès des chansons Billboard Hot 100 en octobre 1987 et a passé 28 semaines au total sur le total. Marsden a également co-écrit « Fool for Your Loving », qui a atteint la 37e place du Hot 100 en 1989, selon Billboard.

Alors que Marsden faisait partie de Whitesnake, il a participé aux cinq premiers albums du groupe de rock : « Trouble », « Lovehunter », « Ready an’ Willing », « Come an’ Get It » et « Saints & Sinners ».

Le rockeur légendaire a ensuite sorti plusieurs albums solo, dont « And About Time Too », « Look at Me Now » et plus récemment « Trios » en 2022.