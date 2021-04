Soixante ans après avoir commencé une carrière dans la finance, le célèbre escroc de Ponzi Bernie Madoff est décédé, laissant dans son sillage la destruction de milliers de vies.

Considéré comme ayant escroqué ses victimes sur un montant massif de 64,8 milliards de dollars, les actions de l’escroc financier « pervers » ont même conduit au suicide de son propre fils.

Le frauduleux Bernie Madoff est décédé à l’âge de 82 ans Crédit: Reuters

Les acteurs Kevin Bacon et Kyra Sedgwick faisaient partie des personnes escroquées par Madoff Crédit: Alamy

L’ampleur horrible des actions de Madoff est presque difficile à croire, ce qui lui vaut une peine de 150 ans de prison après son arrestation en 2008.

Sa peine a été écourtée car il est mort en prison à l’âge de 82 ans.

Couvrant quelque 37 000 victimes dans 136 pays, le plus grand projet de Ponzi au monde a attiré l’attention des grandes entreprises et des célébrités.

La Royal Bank of Scotland du Royaume-Uni faisait partie des investisseurs à être escroqués, ainsi que des célébrités telles que le réalisateur Steven Spielberg, l’acteur John Malkovich, l’animateur de télévision Larry King et le couple d’acteurs Kevin Bacon et Kyra Sedgwick.

L’ancien président de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, a perdu des millions à la suite d’opérations financières liées à Madoff par le biais du conseiller financier hollywoodien Gerald Breslauer, qui a lui-même subi de lourdes pertes liées au stratagème de Madoff.

Et tandis que Madoff a affirmé qu’il a rendu «les gens riches plus riches», plutôt que de s’attaquer aux investissements d’une panoplie de sources, sa chute montre un plan dans lequel, en fin de compte, il n’y avait pas de gagnants.

L’animateur de télévision Larry King faisait partie de ceux qui ont été capturés Crédit: EPA

Acteur John Malkovich Crédits: Getty – Contributeur

«La personne moyenne pense que j’ai volé des veuves et des orphelins», a-t-il déclaré à Barbara Walters dans une interview depuis la prison en 2011. «J’ai rendu les gens riches plus riches».

Débutant sa carrière financière à l’âge de 22 ans, Bernie Madoff s’est rapidement fait un nom en lançant Bernard L. Madoff Investment Securities en 1960.

Madoff est devenu l’un des plus grands noms de Wall Street en raison du succès de son entreprise, occupant à un moment donné le poste de président de la bourse du Nasdaq.

Avec son stratagème frauduleux de Ponzi qui aurait commencé dès les années 1970, c’est finalement la crise financière de 2008 qui a déjoué la fraude du financier notoire.

Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leur argent de la possession de Madoff, il a été constaté qu’il manquait de l’argent sur leurs comptes.

«D’une manière ou d’une autre, j’ai supposé que cela fonctionnerait», a-t-il déjà déclaré à la journaliste du New York Times, Diana Henriques.

«C’était presque comme – ça semble horrible de le dire maintenant, mais je voulais juste que le monde prenne fin. Quand le 11 septembre s’est produit, je pensais que ce serait la seule issue – le monde prendrait fin, je serais mort et tout le monde serait parti.

Les victimes ont perdu des millions grâce à son stratagème, y compris le survivant de l’Holocauste et lauréat du prix Nobel de la paix Elie Wiesel.

Wiesel a investi plus de 15 millions de dollars avec Madoff via son organisation à but non lucratif The Elie Wiesel Foundation for Humanity. L’organisme à but non lucratif, qui est « enraciné dans la mémoire de l’Holocauste », a déclaré avoir investi « la quasi-totalité » de ses actifs auprès de Madoff, a rapporté WSJ.

« VOLEUR, SCOUNDREL, CRIMINAL »

Wiesel, qui a perdu sa mère, son père et sa sœur à cause de l’Holocauste, a déclaré: «Cet homme savait ce qu’il faisait. Je l’appellerais simplement voleur, scélérat, criminel.

«J’aimerais qu’il soit dans une cellule d’isolement avec seulement un écran, et sur cet écran pendant au moins cinq ans de sa vie, chaque jour et chaque nuit, il devrait y avoir des photos de ses victimes, les unes après les autres. , tout le temps une voix disant: «Regarde ce que tu as fait à cette vieille dame, regarde ce que tu as fait à cet enfant, regarde ce que tu as fait», rien d’autre », a déclaré Wiesel en 2009.

Le survivant de la Shoah, Elie Wiesel, a perdu 15 millions de dollars d’actifs détenus par son organisation à but non lucratif Crédit: Reuters

Bernie Madoff a été arrêté en 2008 après que ses fils aient informé le FBI de ses crimes Crédits: Getty

Après que les mensonges de Madoff aient été révélés après son arrestation, sa famille a toujours affirmé qu’elle n’avait jamais su la vérité sur son comportement et l’étendue de ses mensonges.

La vie de luxe était évidente aux yeux de tous.

La famille possédait un appartement de grand standing au coin de East 64th Street et Lexington Avenue à Manhattan, et possédait une maison de plage à Montauk.

Ils ont passé des week-ends dans un manoir de Palm Beach alors qu’il y avait une villa dans le sud de la France, au Cap d’Antibes, où ils ont également amarré le yacht de 88 pieds de la famille.

Mais après avoir révélé la vérité sur ses revenus frauduleux à sa famille, ses fils Andrew et Mark étaient déterminés à le punir.

Alors que Madoff partageait son secret avec ses fils et sa femme Ruth le matin du 10 décembre 2008, il leur a assuré qu’il passerait les prochaines 24 heures à mettre de l’ordre dans ses affaires avant de se rendre.

Mais ses fils sont allés directement à leurs avocats personnels, puis aux autorités fédérales.

Le FBI a surpris un Madoff en pyjama dans son appartement de l’Upper East Side le lendemain matin.

TOUR TRAGIQUE

Malheureusement, les révélations ont pris une tournure tragique pour la famille de Madoff.

Son fils Mark a tenté de se suicider en 2009, avant une deuxième tentative réussie en 2010, enflammée par les crimes de son père.

Martin Flumenbaum, l’avocat de Mark Madoff, a déclaré dans un communiqué après sa mort en décembre 2010: « C’est une tragédie terrible et inutile. »

Il a qualifié son client de «victime innocente du crime monstrueux de son père qui a succombé à deux ans de pressions incessantes résultant de fausses accusations et d’insinuations».

Selon le commissaire de police adjoint Paul J. Browne, les agents ont trouvé le corps de Mark Madoff suspendu à une laisse de chien noire attachée à une poutre métallique au plafond du salon. Il a dit qu’il n’y avait aucune preuve de jeu déloyal.

L’autre fils de Bernie Madoff, Andrew, est décédé en 2014 d’une longue maladie.

Mark n’était pas le seul homme à se suicider après avoir appris les crimes de Bernie.

William Foxton, un soldat britannique qui a perdu une main en Afghanistan et a ensuite donné de son temps à des missions humanitaires de l’ONU, s’est tiré une balle dans la tête lorsqu’il a appris qu’il avait perdu sa vie grâce à Madoff.

Il avait investi via une banque autrichienne qui à son tour les a nourris à Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

Le banquier français René-Thierry Magon de la Villehuchet, qui avait investi plus d’un milliard de dollars de l’argent de ses clients aristocratiques avec Madoff, a pris des somnifères, puis s’est fendu les poignets et le biceps gauche avec un cutter.

Pendant ce temps, d’innombrables autres victimes ont vu leur vie ruinée.

Tout cela à cause de l’avidité et du manque de compassion d’un seul homme.