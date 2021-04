Du moment où il est arrivé au complexe pénitentiaire fédéral de Butner, en Caroline du Nord, le 14 juillet 2009, jusqu’à sa mort mercredi, Bernard Madoff était plus qu’un détenu n ° 61727054. Des codétenus l’auraient sollicité pour obtenir des conseils financiers. Des universitaires, des avocats et des journalistes ont réclamé ses idées sur la fraude épique qu’il a commise. Après des décennies à Wall Street, Madoff savait une chose de valeur quand il en avait une. Ainsi, de la même manière qu’il attirait les investisseurs vers son stratagème frauduleux en semblant distant, Madoff était stratégiquement avare dans ses réponses, les répartissant dans ce qui semblait être une tentative soigneusement conçue de façonner son propre héritage. Mes tentatives pour établir le contact avec Madoff ont commencé à l’époque où il a plaidé coupable à 11 chefs d’accusation en mars 2009. Ils ont inclus plusieurs lettres à lui en prison. Enfin, le 20 octobre 2012, il a répondu. «Scott, vous (n’êtes) rien sinon persévérant», a-t-il écrit. Bon nombre des dizaines de courriels qu’il a envoyés au cours des années suivantes étaient confidentiels. Cette condition a expiré avec sa mort en prison, à deux semaines de son 83e anniversaire. Maintenant, ses écrits peuvent être révélés.

Teneur de marché

Dans ce premier e-mail, Madoff cherchait à se positionner en tant qu’autorité sur le système de marché qu’il avait contribué à développer, conduisant à sa nomination en tant que président non exécutif du Nasdaq en 1990. Qu’importe que Madoff ait fait plus pour saper la confiance des investisseurs que peut-être n’importe quel individu dans l’histoire du marché. Au moment de notre première correspondance, le monde financier était encore en effervescence avec l’absence de poursuites pénales majeures suite à la crise financière de 2008. « Je trouve frustrant qu’au cours de ma carrière, j’ai à la fois présidé et siégé à de nombreux comités et conseils d’administration où certaines des pratiques mêmes qui ont créé les événements responsables du désordre ont été discutées en détail, et lors de certaines de ces mêmes réunions, il y avait les régulateurs. , conseils généraux [sic] et les PDG qui affirment maintenant n’avoir aucune connaissance de ce qui se passait », a-t-il écrit. Dans un autre message, le 22 mars 2013, Madoff s’est lancé dans la représentation peut-être la plus audacieuse de ses prétendues réalisations. «Il n’est pas nécessaire de se pencher sur le succès et les réalisations de l’entreprise que j’ai créée avec ma famille», a-t-il écrit. « Indépendamment des cris et des accusations des autres, il y a suffisamment de documentation et d’histoire pour établir un héritage durable. Un héritage dont ma famille peut être fière malgré la terrible erreur que j’ai commise et dont (suis) l’unique responsable. » Madoff a toujours pris soin de mentionner la culpabilité qu’il prétendait ressentir pour sa fraude. « Scott, veuillez comprendre que je n’ai jamais nié ma culpabilité ou omis de déclarer ma honte et mes remords pour les dommages que j’ai causés », a-t-il écrit le 23 octobre 2012. Mais dans ce même e-mail, il a exprimé sa frustration quant à la façon dont il a été décrit à la suite de ses tentatives précédentes de raconter son histoire, y compris dans le livre faisant autorité sur le scandale, « The Wizard of Lies » de Diana B. Henriques, publié en 2011. Madoff s’est plaint qu’en dépit de sa vaste coopération, le livre le dépeignait comme «un méchant garçon d’affiche de Wall Street». L’histoire que Madoff voulait vraiment raconter était son affirmation selon laquelle il fournissait une assistance étendue aux procureurs et au syndic nommé par le tribunal Irving Picard pour récupérer les actifs des victimes. Madoff a affirmé que «95% de la reprise à ce jour» était le résultat de ses pressions sur une poignée de gros investisseurs pour qu’ils retournent leurs bénéfices, sinon il exposerait leur «complicité». Ils comprenaient le philanthrope de Floride Jeffry Picower, retrouvé mort dans sa piscine d’une crise cardiaque en 2009. L’année suivante, sa veuve, Barbara Picower, a accepté un règlement de 7,2 milliards de dollars, qui reste le plus grand rétablissement à ce jour. «Depuis le jour de mon arrestation, j’ai offert à la fois au gouvernement et au syndic mon aide pour le recouvrement des avoirs», a écrit Madoff.

Bernard Madoff quitte la Cour fédérale américaine après une audience concernant sa mise en liberté sous caution le 14 janvier 2009 à New York. Timothy A. Clary | AFP | Getty Images

«Au cours des premiers jours de ma libération sous caution, j’ai contacté ces parties et leur ai clairement indiqué qu’elles avaient les options suivantes. Rembourser les sommes qui couvriraient le capital d’investissement de mes clients», a écrit Madoff le 19 novembre 2012. «Je leur ai rappelé que j’avais de nombreuses lettres écrites et des instructions de télécopie émises et signées de leur part, de leurs comptables et employés. J’ai poursuivi en déclarant que je n’avais rien à perdre en donnant ces informations, ayant déjà plaidé coupable et encouru une longue peine. . « Au moment du règlement, l’avocat de Barbara Picower a déclaré que cela n’était pas motivé par la culpabilité ou par toute sorte de pression, mais parce que c’était la bonne chose à faire. « Elle croit au principe selon lequel quiconque reçoit de l’argent suite à une fraude doit le restituer aux propriétaires légitimes », a déclaré William Zabel. Picard et les procureurs fédéraux ont déclaré que Madoff n’avait fourni aucune assistance pour localiser ou récupérer des actifs, et qu’il n’y avait aucune preuve qu’il avait contacté ses anciens investisseurs. Son accord de plaidoyer en 2009 ne comprenait aucune disposition prévoyant sa coopération avec le gouvernement.

Chronologie criminelle

Les procureurs et Picard ont allégué que la fraude de Madoff avait commencé dès les années 1970, mais Madoff a tenté à plusieurs reprises de prétendre qu’elle avait commencé beaucoup plus tard, comme une tentative d’éviter une rupture sur les marchés qui échappaient à tout contrôle. « Tout s’est bien passé pendant des années, puis nous sommes tombés sur le krach boursier de 1987 », a déclaré Madoff dans un long courrier électronique le 18 mars 2013. « Mes clients américains, en particulier trois familles, ont commencé à paniquer. » Madoff a déclaré qu’il avait développé une stratégie de couverture complexe permettant à ses clients de minimiser leurs obligations fiscales lors de la montée en puissance du marché, mais tout a commencé à se désagréger lorsque les clients ont cherché à dénouer leurs positions. Il a écrit qu’il avait réussi à traverser le krach de 1987 et que le marché rebondissait, « plus d’argent a commencé à affluer au fur et à mesure que l’on apprenait que Bernie avait une nouvelle stratégie pour les hedge funds et les clients fortunés. » « Ensuite, le marché a calé en raison du début de la récession et de la guerre du Golfe. » Madoff a affirmé que c’est là que la fraude a commencé: quand il a prétendu à tort à ses clients qu’il investissait leur argent en bourse et gagnait des rendements démesurés. En fait, la majeure partie de l’argent a simplement été déposée dans un Compte bancaire JPMorgan Chase. « Le reste est mon histoire tragique de ne jamais pouvoir récupérer », a-t-il écrit. Les enquêteurs ont déclaré que le récit de Madoff, comme les transactions qu’il prétendait avoir exécutées, était de la pure fiction. Mes interactions avec Madoff ont abouti à une réunion extraordinaire de deux heures avec lui dans une salle de conférence de la prison Butner au début de 2013. Lors de la réunion, il est resté fidèle à sa prétendue chronologie de la fraude et à son affirmation selon laquelle certaines victimes et les banques de règlement étaient «complices». (En 2014, JPMorgan Chase a accepté de payer 2,6 milliards de dollars – sans admettre d’acte répréhensible – pour régler les allégations selon lesquelles il aurait fermé les yeux sur la fraude.) Néanmoins, Madoff a déclaré qu’il avait trouvé la prison relaxante et qu’il rattrapait son retard dans ses lectures. «C’est comme être dans l’armée, seul personne n’essaie de vous tuer», a-t-il déclaré.

Mort dans la disgrâce