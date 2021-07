Bernie Madoff a gagné 710 $ en prison après sa condamnation pour fraude à la Ponzi

Jin Lee | Bloomberg via Getty Images

Bernie Madoff quitte le tribunal fédéral de New York le 10 mars 2009.

Certaines personnes pourraient soutenir que Bernie Madoff a été largement surpayé, même à seulement 24 cents de l’heure pour avoir travaillé comme infirmier en prison.

Madoff, le défunt roi du stratagème de Ponzi qui a arnaqué des milliers de personnes pour des milliards de dollars, n’a gagné que 710 $ après près de 3 000 heures de travail alors qu’il purgeait 12 ans dans une prison fédérale de Caroline du Nord avant de mourir d’une insuffisance rénale en avril, selon des dossiers récemment publiés.

Et quand il est mort à 82 ans, Madoff n’a pas laissé beaucoup de biens personnels : 8 piles AAA, 4 livres religieux de poche, une calculatrice Casio, quatre paquets de pop-corn, un paquet de soupe ramen, une boîte de poisson gefilte , et pas beaucoup plus.

Le Bureau des archives pénitentiaires, signalé pour la première fois par la publication en ligne La Ville, révèlent également que, bien que Madoff ait généralement reçu des critiques positives pour sa performance en tant qu’infirmier, à un moment donné, un superviseur a noté qu’il « avait besoin d’une supervision plus étroite que la plupart » et qu’il n’était « pas très fiable ».

C’était certainement le cas lorsque Madoff dirigeait Bernard L. Madoff Investment Securities à New York, où pendant des décennies il a vécu un style de vie luxueux tout en gardant les clients satisfaits avec des retours sur investissement constants sur leurs portefeuilles.

Ces retours se sont avérés être une imposture.

En 2008, les procureurs fédéraux ont accusé Madoff d’avoir dirigé le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire, ayant utilisé l’argent de certains investisseurs pour payer les bénéfices présumés à d’autres personnes.

Les fils de Madoff, Mark et Andrew, avaient informé les autorités qu’il leur avait avoué que son entreprise était une fraude totale.

Madoff a plaidé coupable en 2009 devant le tribunal fédéral de Manhattan pour 11 crimes et a été condamné à 150 ans de prison.

Mark Madoff s’est suicidé à 46 ans en 2010, deux ans jour pour jour de l’arrestation de ce père. Andrew Madoff est décédé quatre ans après celui d’un lymphome à 48 ans.

Alors qu’il était en prison à Butner, en Caroline du Nord, Madoff a travaillé en tant que premier infirmier dans une section du cachot dédiée aux programmes éducatifs. Il a ensuite demandé à être déplacé pour travailler dans la zone de la chapelle, a noté la ville dans son rapport.