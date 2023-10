Bernie Ecclestone : l’ancien patron de la F1 condamné à 17 mois de prison avec sursis après avoir plaidé coupable de fraude | Actualités F1

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a été condamné par la Crown Court de Southwark à 17 mois de prison avec sursis de deux ans, après avoir plaidé coupable de fraude.

Ecclestone, qui aura 93 ans plus tard ce mois-ci, devait être jugé à la Crown Court de Southwark en novembre après avoir nié l’accusation.

Le milliardaire a comparu jeudi devant le même tribunal, vêtu d’un costume gris foncé, soutenu par sa troisième épouse, Fabiana Flosi, pour plaider coupable d’un seul chef d’accusation de fraude le 7 juillet 2015.

Le tribunal a appris qu’Ecclestone avait conclu un règlement civil avec HM Revenue and Customs (HMRC) pour payer 652,6 millions de livres sterling le 9 octobre couvrant 18 années d’imposition.

Ecclestone a été condamné à 17 mois de prison, avec sursis de deux ans.

Son avocate, Christine Montgomery KC, a déclaré au juge qui a prononcé la peine, le juge Bryan, que l’accusé « regrette amèrement les événements qui ont conduit à ce procès pénal ».

Condamnant Ecclestone, qui a entendu les remarques du juge depuis le banc des accusés, le juge Bryan a déclaré : « Votre infraction est si grave que ni une amende ni une ordonnance communautaire ne seraient appropriées.

« Il est reconnu à juste titre que le seuil de détention a été dépassé. »

Cependant, il a déclaré qu’il avait pris en considération un certain nombre de facteurs atténuants, notamment l’état de santé et l’âge d’Ecclestone, et qu’il n’avait aucune condamnation pénale antérieure.





Image:

Bernie Ecclestone arrive jeudi à la Crown Court de Southwark



Il a été inculpé à la suite d’une enquête menée par le HMRC sur ses finances.

Le tribunal a déjà appris qu’il n’avait pas déclaré de fiducie à Singapour avec un compte bancaire contenant environ 650 millions de dollars, soit une valeur d’environ 400 millions de livres sterling à l’époque.

Les procureurs ont déclaré qu’Ecclestone avait fait des déclarations fausses ou trompeuses au HMRC lors d’une réunion en juillet 2015, lorsqu’il avait déclaré avoir « établi une seule fiducie » en faveur de ses filles Deborah, Tamara et Petra.

Le tribunal a entendu Ecclestone répondre « non » lorsque des agents du HMRC lui ont demandé s’il avait des liens avec d’autres fiducies « au Royaume-Uni ou à l’extérieur ».

Le procureur Richard Wright KC a déclaré : « Cette réponse était fausse ou trompeuse. M. Ecclestone savait que sa réponse pouvait être fausse ou trompeuse.

« Au 7 juillet 2015, M. Ecclestone ne connaissait pas la vérité sur cette situation et n’était donc pas en mesure de répondre à la question.

« M. Ecclestone n’était pas tout à fait clair sur la façon dont la propriété des comptes en question était structurée.

« Il ne savait donc pas si elle était redevable d’impôts, d’intérêts ou de pénalités en rapport avec les sommes transitant par les comptes.

« M. Ecclestone reconnaît que c’était une erreur de répondre aux questions qu’il a posées car cela risquait que le HMRC ne continue pas à enquêter sur ses affaires.

« Il accepte désormais qu’une certaine taxe soit due sur ces questions. »

Le tribunal a appris qu’Ecclestone avait économisé environ 100 000 £ de frais en mettant fin à l’enquête, mais M. Wright a déclaré : « On pourrait affirmer qu’il n’y a pas eu d’économies car la découverte du mensonge a entraîné des dépenses importantes en frais juridiques. »

Clare Montgomery KC, en défense, a déclaré qu’Ecclestone « regrette amèrement » les événements qui ont conduit à sa poursuite, ajoutant : « Ce n’était pas l’intention de M. Ecclestone d’éviter de payer des impôts. Il a toujours été prêt à payer l’impôt qui était dû.

Elle a déclaré que sa réponse était une « erreur de jugement impulsive » et qu’il était désormais en « santé fragile », la procédure causant « un stress immense pour lui et ceux qui l’aiment ».

Craig Slater de Sky Sports News rapporte :

« Tout cela est lié à la situation financière personnelle de Bernie Ecclestone, il n’y a donc aucun lien avec la Formule 1 en tant que sport à ce sujet.

« Il n’a plus eu de rôle formel au sein de la F1 depuis quelques années maintenant.

« En fait, il a commencé à vendre sa propriété dans le sport dès 1999. Il était auparavant détenteur des droits commerciaux, effectivement propriétaire de la Formule 1, mais petit à petit, il en a vendu une partie au fil des ans. Notamment à CVC Capital Partners. en 2006, lorsqu’il n’en devient plus l’actionnaire majoritaire, mais conserve néanmoins le statut de directeur général.

« Cela a été perdu lorsque les propriétaires actuels de la F1, Liberty Media, sont arrivés en 2017. Chase Carey a limogé Bernie Ecclestone face à face de ce poste et Ecclestone a ensuite vendu pratiquement toutes ses actions restantes.

« Il a ensuite occupé le poste de président émérite, ce qui était une sorte de titre cérémonial. Cela fait quelques années maintenant. Il n’est donc plus impliqué au quotidien dans la F1. »