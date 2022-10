Bernie Ecclestone: la date du procès est fixée pour l’ancien patron de la F1 accusé de fraude de 400 millions de livres sterling

Ecclestone arrive mardi à Southwark Crown Court, à Londres

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, sera jugé en octobre de l’année prochaine, accusé d’avoir omis de déclarer plus de 400 millions de livres sterling dans une fiducie à Singapour au gouvernement.

L’homme de 91 ans a comparu mardi devant le tribunal de la Couronne de Southwark, accusé d’un seul chef d’accusation de fraude par fausse représentation entre le 13 juillet 2013 et le 5 octobre 2016.

Le milliardaire, qui aura 92 ans plus tard ce mois-ci, a été inculpé à la suite d’une enquête du HM Revenue and Customs (HMRC) sur ses finances.

Il aurait omis de déclarer une fiducie à Singapour avec un compte bancaire contenant environ 650 millions de dollars dans le cadre de l’enquête, ce qui aurait permis au magnat des affaires de tirer un trait sur toute irrégularité fiscale antérieure.

Ecclestone est arrivé au tribunal à l’arrière de sa Range Rover blanche, avec une plaque d’immatriculation personnalisée, avant que son chauffeur ne lui ouvre la porte.

Sa femme, Fabiana Flosi, était dans la même voiture mais est entrée dans le bâtiment séparément alors qu’Ecclestone faisait face aux photographes des médias et aux caméramans qui attendaient.

Portant des lunettes, un costume trois pièces gris foncé, une chemise blanche et une cravate grise à rayures bleues, il a été autorisé à siéger au tribunal derrière ses avocats plutôt que sur le banc des accusés en raison de ses difficultés auditives, tandis que sa femme regardait depuis la galerie du public.

Ecclestone s’est levé pour confirmer son nom avant que le procureur Alexander Langhorn et Clare Montgomery KC, en défense, ne demandent du temps pour discuter des instructions.

Lorsque l’audience a repris, l’accusé n’a pas été invité à inscrire officiellement un plaidoyer et la juge Deborah Taylor a fixé la date du procès au 9 octobre de l’année prochaine.

Langhorn a déclaré que le procès devrait durer jusqu’à six semaines, siégeant potentiellement des demi-journées en raison de “l’aptitude de l’accusé à participer”, tandis que le juge a déclaré qu’il n’était peut-être pas tenu “d’être présent tout au long”.

Ecclestone avait précédemment indiqué qu’il plaiderait non coupable lors d’une audience au Westminster Magistrates ‘Court en août.

L’accusation allègue qu’Ecclestone, qui a trois filles adultes – Deborah, 67 ans, Tamara, 38 ans et Petra, 33 ans – et un jeune fils, Ace, aurait fait une représentation aux officiers du HMRC, “qui était, et qu’il savait qu’il était ou aurait pu être, faux ou trompeur ».

Les détails indiquent qu’Ecclestone a affirmé “qu’il n’avait établi qu’une seule fiducie, celle-ci étant en faveur de ses filles” et “autre que la fiducie établie pour ses filles, il n’était ni le constituant ni le bénéficiaire d’une fiducie au Royaume-Uni ou à l’extérieur”. .

L’accusation portée contre lui a été autorisée par le Crown Prosecution Service (CPS) en juillet à la suite d’une enquête du HMRC, qui a déclaré que l’enquête avait été “complexe et mondiale”.

Le procureur en chef de la Couronne, Andrew Penhale, a déclaré à l’époque: “Le CPS a examiné un dossier de preuves du HMRC et a autorisé une accusation contre Bernard Ecclestone de fraude par fausse représentation en ce qui concerne son omission de déclarer au HMRC l’existence d’actifs détenus à l’étranger. vaudra plus de 400 millions de livres sterling. »