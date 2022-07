Bernie Ecclestone accusé de fraude à la suite d’une enquête, selon le CPS | Nouvelles du Royaume-Uni

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a été accusé de fraude par fausse représentation, a annoncé le Crown Prosecution Service.

L’homme d’affaires milliardaire de 91 ans n’a pas déclaré d’actifs à l’étranger estimés à plus de 400 millions de livres sterling, selon les enquêteurs.

Simon York, directeur du service d’enquête sur la fraude du HMRC, a déclaré: “Cela fait suite à une enquête criminelle complexe et mondiale menée par le service d’enquête sur la fraude du HMRC.

“L’accusation pénale concerne des obligations fiscales projetées découlant de plus de 400 millions de livres sterling d’actifs offshore qui ont été dissimulés au HMRC.

“HMRC est du côté des contribuables honnêtes et nous prendrons des mesures sévères partout où nous suspecterons une fraude fiscale. Notre message est clair – personne n’est hors de notre portée.”

L’affaire sera entendue pour la première fois au Westminster Magistrates’ Court le 22 août.

Le contrôle de longue date de M. Ecclestone sur la Formule 1 a pris fin en 2017lorsqu’il a quitté son poste de directeur général.

Il s’est récemment excusé d’avoir dit qu’il “prendrait une balle” pour Vladimir Poutine et d’avoir défendu son invasion de l’Ukraine.

Ecclestone avait décrit le président russe comme une “personne sensée” et “de première classe” qui “croyait qu’il faisait ce qu’il fallait pour la Russie”.

Il avait également critiqué le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky pour ne pas avoir fait assez d’efforts pour tendre la main à son rival russe.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: “Ce serait probablement bien pour moi de me débarrasser également de certaines choses, des choses qui me dérangent à propos de ce que j’ai dit et de ce que les gens pensent que j’ai dit.

“Souvent, je pense, les gens sortent et disent des choses ou font des choses sans vraiment trop réfléchir. J’ai probablement fait la même chose, et je peux comprendre que les gens pensent que je défends ce qu’il a fait en Ukraine, ce que je ne fais pas.”

Il a poursuivi: “Je ne vois personne en tirer quoi que ce soit, et je pense qu’ils devraient se réunir et parvenir à un accord.

“Et je suis désolé si quelque chose que j’ai dit a bouleversé quelqu’un parce que ce n’était certainement pas voulu.”