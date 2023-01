Bernice Blackstock subit un nouveau coup dur à Emmerdale alors qu’elle lutte contre la maladie

BERNICE Blackstock est frappée pour six par les plans de Pollard alors qu’elle souffre de maladie.

La coiffeuse d’Emmerdale (jouée par Samantha Giles) traverse la ménopause et a du mal à faire face à ses symptômes.

TVI

Bernice pleure la perte de son emploi[/caption] TVI

Elle a du mal à faire face aux symptômes de la ménopause[/caption]

Les choses empirent pour elle lorsque Pollard envisage de vendre le B&B – ce qui signifie que Bernice perd son emploi.

Les scènes à venir la semaine prochaine voient Nicola craindre que sa sœur Bernice ne prenne de l’avance sur les plans de son nouvel emploi.

Plus tard, Bernice est dévastée lorsqu’elle découvre le plan de Pollard (Chris Chittell) de vendre le B&B, la mettant au chômage.

Que va faire Bernice maintenant ?

Aucune donnée disponible

Va-t-elle retourner en rampant vers Mandy Dingle (Lisa Riley) au salon, ou a-t-elle brûlé tous ses ponts ?

Alors que Bernice pleure la perte de son nouvel emploi, elle se retrouve avec de la matière à réflexion lorsque Nicola lui propose d’acheter elle-même le B&B.

Bernice suivra-t-elle son conseil ?

Ailleurs dans les Dales, Kyle avoue un meurtre.

Bien que maman Amy Wyatt (Natalie Jamieson) et sa belle-mère Moira Dingle (Natalie J Robb) tentent désespérément de protéger Kyle alors que son père Cain assume la responsabilité de la mort d’Al, l’histoire prend une tournure inquiétante.

Amy panique lorsqu’un policier s’approche d’elle, tandis que Moira est également confrontée à la police à Butler’s Farm.

Pendant ce temps, Mack est également emmené pour un interrogatoire.

Mais Moira s’en tient à son histoire lorsque DS Malik l’interroge sur son voyage avec Kyle, et Mack se tait également dans la salle d’entretien alors qu’il est pressé d’obtenir des informations sur Kyle.

Amy essaie de s’en tenir à la ligne convenue lors de sa propre interview, tandis que Matty (Ash Palmisciano) est secoué lorsque DS Malik lui rappelle les conséquences de pervertir le cours de la justice.

Plus tard, Matty, Moira, Mack et Amy se rencontrent à la ferme, sachant que les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

Moira est heureuse d’être au moins de retour en bons termes avec son mari Cain, qui organise un appel pour le même jour.

Mais lorsque Malik arrive pour emmener Kyle pour un interrogatoire, le jeune anxieux réaffirme que c’est lui qui a tué Al.

Que va-t-il arriver à Kyle et Cain maintenant ? Le sort du garçon terrifié est-il scellé ?

Emmerdale est diffusé en semaine sur ITV1.