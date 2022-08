Bernd Leno termine le transfert d’Arsenal à Fulham pour un montant initial de 3 millions de livres sterling

Le gardien Bernd Leno a quitté Arsenal pour rejoindre Fulham, nouveau venu en Premier League, ont annoncé les clubs.

Fulham paiera un montant initial de 3 millions de livres sterling, avec 1 million de livres sterling supplémentaires dus à Arsenal sur la base des apparitions en Premier League. Arsenal recevra 2 millions de livres supplémentaires si Fulham conserve son statut de Premier League cette saison et 2 millions de livres supplémentaires s’il fait de même la campagne suivante, ce qui signifie que le package total pourrait valoir jusqu’à 8 millions de livres.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

C’est incroyable d’être enfin ici. J’ai hâte de rejoindre l’équipe, de m’entraîner et de jouer avec l’équipe”, a déclaré Leno, qui a signé un contrat de trois ans avec une option de club pour 12 mois supplémentaires. FFCtv.

“Je suis soulagé que tout soit fait. Je suis juste heureux d’être ici. Cela a pris un peu de temps mais à la fin nous y sommes parvenus, et c’est la chose la plus importante.”

Leno a perdu le poste de titulaire à Arsenal suite à l’arrivée d’Aaron Ramsdale l’été dernier. Le rôle de l’Allemand devait encore être réduit après qu’Arsenal ait signé le gardien international américain Matt Turner de la New England Revolution.

Leno est arrivé à Arsenal en 2018 en provenance du Bayer Leverkusen dans le cadre d’un accord d’une valeur de 22 millions de livres sterling. Après avoir été le premier choix entre les postes lors de ses trois premières saisons, le joueur de 30 ans n’a fait que quatre apparitions en Premier League la saison dernière.

Leno est la quatrième signature de Fulham depuis qu’il a obtenu sa promotion du championnat la saison dernière. Il rejoint les milieux de terrain Joao Palhinha et Andréas Pereira ainsi que le défenseur Kevin Mbabu.

“Bernd Leno est le gardien de but que nous avons poursuivi avec constance tout au long de cette fenêtre de transfert, et nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord de transfert et il est maintenant pleinement engagé à Fulham !” Le vice-président et directeur des opérations de football de Fulham, Tony Kahn, a déclaré.

“Il a joué au plus haut niveau, et il apportera cette expérience et son leadership à notre équipe. Il sera un excellent ajout à l’équipe de Marco, qui est tout excité pour la saison à venir !”