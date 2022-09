Bernd Leno blâme la “politique” pour la sortie d’Arsenal

Bernd Leno, le gardien de but allemand qui a quitté Arsenal, a fait des commentaires controversés concernant sa sortie du club. Plutôt que des performances sur le terrain, l’ancien Gunner a revendiqué la “politique” attribuée à son exode à l’Emirates Stadium.

“Quand j’ai réalisé que ce n’était pas une question de performance ou de qualité, j’ai su que je devais y aller”, a expliqué Leno lors d’une interview avec le journal allemand Sport Bild. « Lors de la préparation, j’ai vu qu’il ne s’agissait pas de performance. C’est juste une question de politique. C’était clair pour moi : je dois sortir d’ici.

En termes de politique, Ramsdale est le gardien de but anglais qui est arrivé moyennant des frais considérables de Sheffield United. Comparativement, Leno est allemand et n’est donc pas aussi apprécié en Premier League anglaise, quelles que soient ses performances. C’est du moins l’argument de Leno.

La sortie d’Arsenal de Bernd Leno

Leno a passé la saison 2021/22 à Arsenal en tant que remplaçant d’Aaron Ramsdale. À l’été 2021, Arsenal a acquis le buteur de Sheffield United dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 30 millions de dollars. Après une lutte pour commencer la saison, Ramsdale a renversé Leno pour le rôle de n ° 1 entre les bâtons du côté de Mikel Arteta. Le raisonnement, du moins à l’extérieur, était la façon dont les deux gardiens ont joué à l’arrière.

Avec Ramsdale enfermant cet endroit, Arsenal a vendu Leno à Fulham pour un montant d’environ 4 millions de dollars début août. Avec Bernd Leno quittant Arsenal, le gardien de but de l’USMNT Matt Turner est arrivé pour servir de principal remplaçant de Ramsdale pour la campagne en cours.

“Le plus important pour moi est de retrouver mon rythme”, a également déclaré Leno. “Surtout après que je n’ai pas pu m’entraîner correctement à Arsenal et que je n’ai eu aucune préparation. C’est à moi de me concentrer à nouveau sur l’équipe nationale.

L’Allemand n’est pas le seul gardien des Gunners à faire la une des journaux sur son ancienne équipe. Emi Martinez, maintenant avec Aston Villa, a fait de multiples commentaires concernant son départ d’Arsenal. L’international argentin a précédemment déclaré que Villa “était un pas en avant” par rapport à Arsenal et qu’il avait quitté le nord de Londres principalement parce qu’on ne lui faisait pas confiance à ce poste.

Saison en cours

En quatre départs en Premier League avec les Cottagers cette saison, Leno a accordé sept buts. Le début de saison de Fulham comprenait des matchs contre Liverpool, Arsenal, Spurs et Brighton. Malgré le gant, le club est à un respectable deux victoires, deux nuls et deux défaites au milieu du tableau EPL. Arsenal connaît également un bon début de campagne, avec cinq victoires et une seule défaite.

Fulham accueille son compatriote club londonien Chelsea samedi, tandis qu’Arsenal a une inclinaison en milieu de semaine avec Zurich avant d’affronter Everton.

PHOTO : IMAGO / PA Images