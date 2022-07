Bernd Leno accepte des conditions personnelles avec Fulham alors que la sortie d’Arsenal fait signe

Le gardien international allemand Bernd Leno se rapproche de l’obtention d’une nouvelle adresse d’emploi cet été alors que le gardien de but d’Arsenal, âgé de 30 ans, se rapproche d’un transfert vers l’équipe promue Fulham.

Les rapports de Florian Plettenberg de Sky Germany indiquent que Leno a accepté un contrat de trois ans jusqu’en 2025, avec la possibilité de prolonger ses termes d’une année supplémentaire.

🚨 Bernd Leno a conclu un accord verbal avec Fulham sur un contrat jusqu’en 2025, avec une option d’un an supplémentaire. Fulham doit maintenant trouver un accord avec Arsenal, qui demande environ 10 à 11 millions de livres sterling pour le gardien de but. Leno est le choix n°1 de Fulham. [@Plettigoal] #afc – afcstuff (@afcstuff) 7 juillet 2022

Bien que le gardien d’Arsenal ait accepté les conditions avec Fulham, les deux clubs londoniens doivent encore parvenir à un accord concernant les frais de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen.

Le rapport de Plettenberg suggère que Fulham n’aurait qu’à se séparer d’environ 10 millions de livres sterling à 11 millions de livres sterling, Leno étant la cible principale incontestée du manager Marco Silva, car il a l’intention de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les Cottagers de redescendre. le championnat après seulement une saison.

Fulham a déjà fait exceptionnellement bien pour sceller un accord avec le talentueux milieu de terrain portugais João Palhinha du Sporting CP dans un mouvement qui n’a coûté que 17 millions de livres sterling pour le milieu de terrain défensif de 26 ans et natif de Lisbonne, et l’acquisition de Leno pourrait aller un long moyen d’améliorer suffisamment la colonne vertébrale de Craven Cottage pour éviter la relégation.

Les Cottagers, malheureusement, ont dû se séparer de la starlette portugaise Fabio Carvalho ainsi que du milieu de terrain clé André Zambo Anguissa pour Liverpool et le SSC Napoli respectivement, mais le club semble déjà sur la bonne voie pour remplacer leurs pertes en bon ordre et plus encore.

Pour en savoir plus sur Fulham, lisez ci-dessous

Fulham cible Issa Diop de West Ham pour un renforcement défensif vital

Les trois meilleurs joueurs de Fulham à signer pour FPL 2022-23