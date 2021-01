Bernardo Silva a pillé son premier but en Premier League de la saison et Ilkay Gundogan a inscrit un penalty tardif pour envoyer Manchester City en tête du classement lors d’une victoire 2-0 contre Aston Villa.

City a prolongé sa course sans défaite à 16 matchs toutes compétitions confondues avec une neuvième victoire consécutive, alors que l’équipe de Pep Guardiola a poursuivi sa formidable forme de championnat.

Une sixième victoire consécutive en championnat a propulsé l’équipe de Guardiola au sommet et a marqué les anciens champions comme l’équipe à battre dans la course au titre la plus serrée depuis des années.

La sublime frappe de Bernardo à 11 minutes du temps était suffisante pour donner à City une victoire acharnée, la seule tache d’une blessure à l’homme vedette Kevin De Bruyne en seconde période.

La première équipe de Villa disputait son premier match depuis une défaite 2-1 à Manchester United le jour de l’An, une épidémie de coronavirus ayant forcé leurs joueurs à s’isoler.

Mais l’équipe de Dean Smith avait l’air mieux pour la pause forcée, défendant avec diligence tout au long et testant City quand ils ont eu la chance de se pousser eux-mêmes.

La première chance est tombée à City après trois minutes, Rodri dirigeait un corner de De Bruyne derrière le but pour Bernardo Silva, qui a vu son effort à bout portant sauvé par Emiliano Martinez.

John Stones a tenté de convertir la balle lâche, mais a été contrecarré par une combinaison de défenseurs de Villa Matty Cash et Tyrone Mings.