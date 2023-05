L’homme du match de Manchester City, Bernardo Silva, a salué la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mercredi comme une « belle » et « merveilleuse » nuit.

Silva a déclaré qu’il était déçu de sa performance lors du match nul 1-1 de la semaine dernière à Madrid, il était donc ravi de marquer les deux premiers buts de la victoire 4-0 à Manchester qui a assuré une victoire cumulée 5-1 et une place dans la finale de la Ligue des champions.

« C’est une belle nuit pour nous. On savait que ça allait être dur. Mais battre cette équipe madrilène 4-0 à domicile, c’était merveilleux », a déclaré le milieu de terrain portugais.

« C’est une sensation merveilleuse d’être à nouveau en finale, et j’espère que cette fois nous pourrons essayer de la gagner », a ajouté Silva, dont l’équipe a perdu la finale de la Ligue des champions face à Chelsea il y a deux ans.

« Ma performance lors du premier match à Madrid n’était pas celle que je voulais, et je voulais essayer de compenser cela car je ne me sentais pas très bien du tout après le premier match. Et ici aujourd’hui, je devais faire mieux pour mes coéquipiers et les fans.

« Nous étions très résilients, nous étions très passionnés et organisés en même temps. Je suis tellement, tellement content de cette performance. »

Silva a effectivement remporté le match pour City avec son doublé en première mi-temps, la seconde une tête intelligente.

« Je suis petit, mais je suis bon avec ma tête ! », a-t-il dit en riant.

L’équipe anglaise affrontera l’Inter Milan en finale.

« Ils ont l’air très forts, très organisés défensivement et rapides en contre-attaque », a déclaré Silva à propos de l’équipe italienne.

« Ça va être dur, mais on va se battre. »

« ADVERSAIRE SUPÉRIEUR »

Le défenseur du Real Madrid, Dani Carvajal, a été gracieux dans la défaite.

« Les adversaires étaient meilleurs que nous au match retour, ils nous ont largement dominés. C’était un adversaire supérieur », a-t-il déclaré à la télévision espagnole Movistar Plus.

« On a manqué un peu… je ne dirais pas d’attitude, mais on a fermé trop tôt. Après la pause, nous avons eu nos meilleures minutes. Nous reviendrons plus fort.

« Nous savions qu’ils étaient très forts à domicile, mais après les sensations du match aller, nous pensions tous que nous pouvions jouer un meilleur match. »

Jack Grealish de Manchester City, qui a tourmenté les Espagnols depuis l’aile du stade Etihad, a déclaré qu’il avait toujours rêvé de jouer en Ligue des champions.

« C’est incroyable… Je ne pense pas que beaucoup d’équipes feraient ça au Real Madrid », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas ce que c’est, mais ça semble imparable. »

Le défenseur Kyle Walker, qui a égalé le rythme de l’attaquant rapide du Real Vinicius Jr. et l’a gardé silencieux toute la soirée, a déclaré que le match avait été difficile.

« Je pense que les gars ont bien creusé, ils ont très bien contrôlé le ballon, surtout en première mi-temps… Nous avons franchi la ligne et c’est le principal », a-t-il déclaré.

Faire correspondre Vinicius nécessitait une immense confiance en soi.

« Vous devez avoir un peu d’arrogance, comme le font les attaquants », a déclaré Walker. « Je dis toujours de les affronter, j’utilise mon rythme. »

