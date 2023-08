Bernardo Silva signe une prolongation de contrat avec Man City jusqu’en 2026 | Actualités footballistiques

Bernardo Silva a signé une prolongation de contrat à Manchester City jusqu’en 2026.

Silva, qui a rejoint City depuis Monaco en 2017, a remporté cinq titres de Premier League, deux FA Cup, quatre Coupes de la Ligue et la Ligue des Champions au cours de ses six années à l’Etihad.

Les triples vainqueurs disposent désormais de Silva pour une année supplémentaire après avoir accepté de prolonger son séjour.

Le milieu offensif portugais affirme qu’il reste à City parce que cela « me donne cette opportunité de continuer à gagner ».

« J’ai vécu six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici », a déclaré Silva, qui avait suscité l’intérêt de Barcelone et du Paris Saint-Germain cet été.

« Gagner le triplé la saison dernière était extrêmement spécial et c’est excitant de faire partie d’une équipe où il y a tant de faim et de passion.

« J’aime le manager, mes coéquipiers et les fans et j’espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir. »

Le directeur du football, Txiki Begiristain, a déclaré que Silva était « devenu l’un des meilleurs joueurs du monde » à City et pense que le joueur de 29 ans peut aider le club à obtenir encore plus de succès à l’avenir.

Silva a joué un rôle essentiel dans la campagne triplée de City la saison dernière





« Bernardo a été exceptionnel durant son séjour à l’Etihad, nous sommes donc ravis qu’il ait signé une prolongation de contrat avec le club », a déclaré Begiristain.

« Sa qualité et ses capacités techniques sont fantastiques – et grâce à son travail acharné et son professionnalisme, il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

« Bernardo a été très important dans notre triple saison et nous sommes sûrs qu’il peut nous aider à remporter encore plus de trophées dans les années à venir. »

