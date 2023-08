Bernardo Silva prolonge son contrat avec Manchester City

Bernardo Silva a signé une prolongation de contrat à Manchester City, a annoncé le club.

Le milieu de terrain portugais a signé une prolongation d’un an qui le maintiendra au stade Etihad jusqu’en 2026.

Silva a été lié à des transferts à Barcelone et au Paris Saint-Germain cet été, mais son nouvel accord signifie qu’il restera à Manchester au-delà de la date limite de transfert le 1er septembre.

« J’ai vécu six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici », dit Silva.

« Gagner le Treble la saison dernière était extrêmement spécial et c’est excitant de faire partie d’une équipe où il y a tant de faim et de passion.

« Le succès donne encore plus envie et ce club me donne l’opportunité de continuer à gagner. J’aime le manager, mes coéquipiers et les supporters et j’espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir. »

City est également sur le point d’annoncer un nouveau contrat pour Kyle Walker, qui est lié à un transfert au Bayern Munich cet été.

L’ailier belge Jérémy Doku devrait devenir leur troisième recrue estivale après Mateo Kovacic et Josko Gvardiol, tandis que des sources ont déclaré à ESPN qu’elles gardaient également un œil sur le milieu de terrain Matheus Nunes, bien qu’elles n’aient pas encore fait d’approche formelle avec les Wolves.

Mercredi également, le défenseur de City Aymeric Laporte a fait ses adieux au club sur les réseaux sociaux. ESPN a rapporté la semaine dernière que City avait accepté une offre non divulguée du club saoudien d’Al Nassr pour l’international espagnol.

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage possible : le conseil d’administration de Man City, les entraîneurs et tout le staff, chaque coéquipier avec qui j’ai partagé le vestiaire, et bien sûr vous tous », il a dit le Xanciennement Twitter.

« Ce fut un honneur et un plaisir de porter ces couleurs, et j’espère que vous vous souviendrez de moi dans un bon sens pour cela. Merci encore pour tout. Je vous souhaite la meilleure des chances pour l’avenir et je garderai toujours un œil sur sur vous les gars. »