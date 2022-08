Bernardo Silva de Man City admet un avenir incertain au milieu des liens avec Barcelone

Bernardo Silva a déclaré à ESPN qu’il était heureux à Manchester City, mais a admis que son avenir restait incertain à seulement trois semaines de la fin du mercato.

Silva a été lié à un déménagement à Barcelone malgré les difficultés de l’équipe espagnole à enregistrer ses recrues estivales qui sont déjà arrivées au Camp Nou.

Mardi, City a démenti les informations selon lesquelles il aurait convenu de 67,5 millions de livres sterling avec Barcelone pour Silva, mais, s’adressant à ESPN, le milieu de terrain portugais a laissé la porte ouverte pour un déménagement avant la fermeture de la fenêtre.

“J’ai toujours dit que je suis heureux ici, mais je n’ai aucune idée de ce qui va se passer”, a déclaré Silva, qui a été remplaçant lors de la victoire 2-0 de City contre West Ham United lors du week-end d’ouverture de la saison de Premier League dimanche. , a dit.

“Nous verrons, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je suis très heureux et je respecterai toujours ce club et donnerai tout mon meilleur.

“Sinon, c’est le football et nous verrons ce qui se passera.”

City a déjà accepté de laisser Raheem Sterling déménager à Chelsea cet été et a permis à Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko de rejoindre Arsenal après avoir clairement exprimé leur désir de quitter le stade Etihad.

City tient à garder Silva, mais le manager Pep Guardiola a déclaré publiquement à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas de joueurs mécontents dans son équipe.

Et Silva, qui est sous contrat jusqu’en 2025, a déclaré qu’il s’attend à ce que tout ce qui se passe d’ici la fin de la fenêtre soit géré “avec respect”.

“C’est un grand club et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents au club”, a ajouté Silva lors du lancement de la chaussure adidas X Speedportal.

“Ils nous disent toujours à tous que si vous n’êtes pas heureux, vous pouvez partir. Bien sûr, ils sont en affaires et ils veulent la bonne somme d’argent pour nous laisser partir, mais personnellement, c’est une relation avec le club qui est très respectueux.

“Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j’ai toujours été honnête avec eux.

“Comme je l’ai dit, je respecterai toujours ma relation avec Man City, avec les fans, avec le personnel, avec mes coéquipiers, donc quoi qu’il arrive, arrive et cela se passera à coup sûr de manière très respectueuse.”