Bernardo Arévalo, la surprise électorale du Guatemala, fait de la lutte contre la corruption une priorité absolue

GUATEMALA CITY (AP) – Bernardo Arévalo, le candidat surprise du premier tour de l’élection présidentielle au Guatemala, a déclaré que le choix lors du second tour du pays le 20 août était clair: continuer à vivre dans un système corrompu avec son rival ou reconstruire la démocratie du pays avec lui.

Dans une interview accordée à l’Associated Press mardi, le législateur social-démocrate a déclaré qu’il pensait que son message anti-corruption avait trouvé un écho auprès des électeurs. Maintenant, il a juste besoin de beaucoup plus de Guatémaltèques pour l’entendre.

Sa rivale, Sandra Torres, a été la meilleure électrice dimanche dans un groupe de près de deux douzaines de candidats à la présidence et Arévalo a terminé deuxième, aucun des deux n’ayant obtenu suffisamment de voix pour gagner, organisant le second tour entre eux.

Mais leurs totaux de voix étaient si bas qu’ils sont tombés en dessous des près d’un million de votes nuls exprimés par des électeurs désenchantés, ce qui signifie que les deux candidats ont du travail à faire pour étendre leur soutien.

Il ne manque pas de Guatémaltèques désespérés de voir quelqu’un renverser les structures de pouvoir corrompues du pays. Pour Arévalo, cela signifie diffuser son message au-delà de la jeunesse urbaine, qui l’a notamment soutenu au premier tour de scrutin.

« Nous pensons qu’aujourd’hui il y a eu un réveil, nous suscitons l’espoir et la conviction du peuple », a déclaré le diplomate et législateur de 64 ans.

Il a expliqué que s’il remporte la présidence, l’exécutif cessera d’être la source de « ce lubrifiant fondamental du système corrompu ». Au lieu de cela, son administration se concentrerait sur la lutte contre la corruption et la récupération des institutions cooptées.

L’administration du président Alejandro Giammattei a armé le bureau du procureur général, poursuivant les détracteurs et les mêmes procureurs et juges qui avaient auparavant mené la lutte contre les réseaux corrompus de politiciens, d’élites commerciales et de trafiquants de drogue du Guatemala.

Arévalo a déclaré qu’il ramènerait quelque 35 avocats, procureurs et juges qui ont fui en exil pour échapper aux persécutions de l’administration de Giammattei. Avec eux, il créera une stratégie pour reconstruire le système judiciaire et reprendre la lutte contre la corruption.

Il demanderait la démission de la procureure générale Consuelo Porras – sanctionnée par le gouvernement américain comme acteur corrompu – et avec l’aide des anciens travailleurs de la justice, il veut créer un système national anticorruption.

« Si nous voulons continuer à vivre sous le règne de la corruption, votez pour Sandra Torres », a déclaré Arévalo. « Nous voulons avoir la chance de rétablir les institutions pour avoir un gouvernement décent. »

« Ce message a pénétré, ce message a généré, réveillé l’espoir, mobilisé le peuple qui en avait marre de la corruption », a-t-il déclaré. « Maintenant, ce que nous devons faire, c’est nous étendre pour toucher plus de gens, faire en sorte que plus de gens l’entendent, se convaincre qu’il y a une chance et aller de l’avant. »

S’il sort vainqueur le 20 août, il a concédé que le chemin de son administration ne serait pas facile. Il ferait face à un congrès de l’opposition contrôlé par certaines des personnes mêmes qu’il accuse de peupler le système corrompu.

Mais Arévalo s’est dit prêt à faire des alliances avec des secteurs qui acceptent ses principes et sont sans équivoque dans leur opposition à la corruption.

« Lorsque nous avons rencontré des hommes d’affaires qui avaient des doutes, après avoir parlé très franchement, ils nous ont dit ‘eh bien, nous nous sentons très à l’aise avec vos propositions' », a-t-il déclaré.

Arévalo est le fils de Juan José Arévalo, l’un des deux seuls présidents de gauche de l’ère démocratique du Guatemala.

L’aîné Arévalo, qui a gouverné de 1945 à 1951, est crédité d’avoir établi les éléments fondamentaux de la démocratie guatémaltèque qui restent en place aujourd’hui, notamment son code du travail et sa sécurité sociale.

En 2019, le fils a remporté un siège au congrès du Seed Movement, qu’il avait aidé à fonder. Auparavant, il était diplomate de carrière, ambassadeur du Guatemala en Espagne et vice-ministre des Affaires étrangères dans l’administration du président Ramiro de León Carpio au milieu des années 1990.

Arévalo voit déjà comment l’opposition va le peindre : un communiste, un étranger – il est né en Uruguay mais est guatémaltèque.

« Ce que nous voyons, ce sont des gens qui ont l’impression que le contrôle de l’État leur échappe et qui commencent à utiliser ces vieilles tactiques de peur qu’ils ont utilisées pour effrayer les gens depuis des décennies », a-t-il déclaré. « Ce ne sont que des tentatives pour distraire les gens. »

Son administration s’attaquerait à la corruption afin de pouvoir commencer à s’attaquer aux problèmes fondamentaux du Guatemala, comme la pauvreté qui pousse chaque année des dizaines de milliers de Guatémaltèques à migrer vers les États-Unis.

« Le problème de la migration au Guatemala est un problème de développement », a-t-il déclaré. « Comment n’allons-nous pas avoir de migration vers les États-Unis alors que nous avons un État qui ne donne pas d’avenir au peuple ? »

« Le Guatemala est redevenu une nation paria », a-t-il déclaré.

Sonia Pérez D. et Christopher Sherman, Associated Press