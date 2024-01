Bernardo Arévalo fait face à d’énormes défis après avoir finalement prêté serment à la présidence du Guatemala

GUATEMALA CITY (AP) — Le nouveau président du Guatemala, Bernardo Arévalo, s’est retrouvé face à d’énormes défis lundi après avoir été élu. a finalement prêté sermentnotamment le manque de reconnaissance de son parti dans un Congrès où il n’aurait de toute façon pas de majorité.

Après des mois d’efforts faire dérailler son investiture, les législateurs de la vieille garde ont retardé dimanche de 10 heures la prestation de serment d’Arévalo. Les atermoiements ont duré jusqu’à la cérémonie qui a eu lieu peu après minuit.

Arévalo a remporté les élections du mois d’août avec une marge confortable, mais rien n’a été simple depuis. Il a déclaré qu’il demanderait la démission du procureur général Consuelo Porras, qui a supervisé des mois de manœuvres judiciaires pour empêcher sa présidence, mais on ne sait pas s’il pourra s’en débarrasser.

Dans son discours d’investiture, Arévalo a rapidement reconnu l’importante population autochtone du pays, citant « des dettes historiques… que nous devons résoudre ». Environ 40 % des Guatémaltèques appartiennent à l’un des deux douzaines de groupes autochtones, et ils sont généralement plus pauvres et ont moins accès aux services de toutes sortes.

« Il ne peut y avoir de démocratie sans justice sociale, et la justice sociale ne peut pas prévaloir sans démocratie », a déclaré Arévalo dans son premier discours en tant que président, faisant référence aux jeunes et aux autochtones Guatémaltèques.

Lors de son premier acte en tant que président, Arévalo a visité le site situé à l’extérieur du bureau du procureur général où les manifestants indigènes ont veillé pendant plus de trois mois, exigeant que les autorités respectent la volonté des électeurs et que Porras démissionne. Il a félicité les manifestants pour avoir défendu la démocratie du pays.

Il s’agit d’un geste important de la part d’Arévalo, qui a été critiqué la semaine dernière pour n’avoir inclus qu’un seul autochtone dans son cabinet. Les peuples autochtones l’ont fermement soutenu lors des tentatives visant à l’empêcher de prendre ses fonctions. En octobre, des centaines de personnes ont bloqué les autoroutes à travers le pays pendant trois semaines pour faire pression sur les autorités.

Les dirigeants indigènes ont profité de l’occasion lundi pour exhorter Arévalo à ne pas oublier leur soutien et les nombreux besoins fondamentaux de leurs communautés. Ce sont les manifestations autochtones et rurales qui ont contribué à empêcher le procureur général d’emprisonner Arévalo ou de le traduire en justice après son élection.

Dimanche, des centaines de partisans d’Arévalo ont franchi les lignes de police pour se rassembler devant le Congrès afin de faire pression sur les législateurs pour qu’ils respectent la Constitution du Guatemala.

Les membres du Congrès étaient censés assister à l’inauguration en tant que session extraordinaire de la législature. Les législateurs ont fini par se crier dessus et se sont engagés dans d’âpres luttes intestines pour savoir qui reconnaître comme membre de la délégation du Congrès.

La commission de direction chargée de ce faire était remplie d’opposants de la vieille garde du président élu, et le retard de dimanche a été considéré comme une tactique visant à affaiblir Arévalo.

Universitaire progressiste devenu homme politique et fils d’un président guatémaltèque reconnu pour avoir mis en œuvre des réformes sociales clés au milieu du XXe siècle, Arévalo a fait de la lutte contre la corruption enracinée au Guatemala son principal engagement de campagne.

« Nous ne permettrons pas à nos institutions de se soumettre à nouveau à la corruption et à l’impunité », a-t-il déclaré dans son discours inaugural.

Cela ne sera pas facile non plus : sa position anti-corruption et son statut d’étranger constituent des menaces pour les intérêts profondément enracinés dans ce pays d’Amérique centrale, estiment les observateurs.

Le président sortant Alejandro Giammattei, largement critiqué pour l’érosion des institutions démocratiques du pays, n’a pas assisté à l’investiture.

Les partisans d’Arévalo ont été contraints d’attendre des heures pour une cérémonie d’inauguration festive sur l’emblématique Plaza de la Constitución de Guatemala City, mais le moral est resté bon. Pour de nombreux Guatémaltèques, l’investiture représente non seulement le point culminant de la victoire d’Arévalo aux élections, mais aussi leur défense réussie de la démocratie du pays.

“Je suis très heureux”, a déclaré Manuel Perez, 60 ans, professeur à la retraite, en dansant sur un groupe jouant de la salsa. « Je suis ici parce que je suis Guatémaltèque et j’aime mon pays. J’espère une vie meilleure pour tout le monde. Nous allons être ici pour célébrer jusqu’à l’aube.

Les procureurs ont cherché à suspendre le parti Mouvement des semences d’Arévalo – une mesure qui pourrait empêcher ses législateurs d’occuper des postes de direction au Congrès – et à priver Arévalo de son immunité à trois reprises.

Les procureurs ont allégué que le Mouvement Seed s’était livré à des méfaits en collectant des signatures pour s’enregistrer en tant que parti des années plus tôt, que ses dirigeants avaient encouragé l’occupation d’une université publique pendant un mois et qu’il y avait eu une fraude électorale. Les observateurs internationaux l’ont nié.

Arévalo a reçu très tôt un soutien fort de la communauté internationale. L’Union européenne, l’Organisation des États américains et le gouvernement américain ont exigé à plusieurs reprises le respect du vote populaire.

Washington est allé plus loin en sanctionnant des responsables guatémaltèques et des citoyens soupçonnés de porter atteinte à la démocratie du pays.

« Nous félicitons le peuple guatémaltèque d’avoir fait avancer la cause de la démocratie dans des circonstances difficiles. » Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi dans un communiqué. « Nous félicitons également les institutions guatémaltèques, la société civile et la communauté internationale pour avoir sauvegardé l’intégrité, les systèmes et les processus électoraux. »

