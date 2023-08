Bernardo Arévalo et la lutte pour la démocratie au Guatemala

Le Guatemala est sur le point d’élire Bernardo Arévalo, un ancien universitaire et diplomate dont la campagne s’est concentrée sur la lutte contre la corruption, donnant à de nombreux Guatémaltèques las de la corruption l’espoir que la construction d’institutions démocratiques solides pourrait être possible dans la nation d’Amérique centrale.

Le Movimiento Semilla (Mouvement des graines en anglais) d’Arévalo a remporté une victoire surprise lors des élections du premier tour en juin et affrontera dimanche la chef de l’establishment conservateur et l’ancienne Première Dame Sandra Torres. Mais le chemin d’Arévalo vers la présidence a été difficile, car les politiciens de l’establishment ont utilisé le système judiciaire pour disqualifier ou défier les candidats anti-establishment.

La dirigeante indigène Thelma Cabrera, l’homme d’affaires Carlos Pineda et Roberto Arzú ont tous été empêchés de se présenter au concours de juin par la Cour constitutionnelle, la haute cour du Guatemala. Le procureur Rafael Curruchiche a commencé à enquêter sur le Movimiento Semilla en juillet, juste avant que les élections de juin ne soient certifiées, affirmant que quelque 5 000 des signatures sur une pétition pour former le parti étaient fausses.

La Cour judiciaire suprême du Guatemala a accordé une injonction indéfinie contre l’effort visant à interdire à Arévalo de se présenter, mais la décision pouvait toujours faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Et l’injonction n’a pas empêché Torres de lancer des attaques spécieuses contre Arévalo, notamment que le Movimiento Semilla essaie de voler les élections et qu’Arévalo fera du Guatemala un pays communiste.

Le soutien d’Arévalo est resté important et la décision du tribunal d’autoriser le Movimiento Semilla à participer aux élections de dimanche a suscité un optimisme prudent chez les Guatémaltèques et les observateurs. Arévalo, le fils du premier président démocrate du pays, Juan José Arévalo, a été élevé à l’étranger après qu’un coup d’État militaire a renversé le successeur de son père. Il votait à 61% mercredi, contre 31% pour Torres, selon la Fundación Libertad y Desarrollo, un groupe de réflexion indépendant axé sur l’Amérique latine.

Torres est le chef du parti Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), qui est depuis longtemps ancré dans la politique guatémaltèque, y compris, semble-t-il, le côté le moins recommandable, comme l’échange de votes au congrès contre des faveurs et des emplois. Il s’agit de la troisième candidature de Torres à la présidence, après des efforts infructueux en 2015 et 2019, et au fil des ans, elle s’est rapprochée du président sortant Alejandro Giammattei, selon InSight Crime, un média d’enquête qui rend compte des problèmes en Amérique latine.

Le message d’Arévalo est puissant dans une nation profondément corrompue

Le confort de Torres avec l’establishment politique, à la fois en tant que législateur et en tant que confident de l’impopulaire Giammattei, a signalé qu’une présidence de Torres serait à peu près la même que celle de Giammattei. Dans un pays aux institutions démocratiques instables – une situation favorisée par l’ingérence des États-Unis dans la politique guatémaltèque sous le président progressiste de gauche Jacobo Arbenz – ainsi que de graves inégalités et violences, le succès d’Arévalo semble être une révélation.

Au premier tour des élections, Semilla était l’outsider ; On s’attendait à ce que Torres soit un favori, tout comme Zury Ríos, un législateur populiste et la fille du général Efraín Ríos Montt, un dictateur militaire de droite qui a pris le contrôle du Guatemala lors d’un coup d’État en 1982. De nombreux Guatémaltèques devaient également éviter de voter pour protester contre la corruption dans le processus.

Mais Semilla et Arévalo – des parvenus offrant au Guatemala la possibilité de « voter différemment » – ont trouvé un écho auprès des électeurs pour des raisons au-delà du pedigree politique d’Arévalo, principalement à cause de son message selon lequel la corruption ne serait pas tolérée sous sa direction.

Le Guatemala souffre de graves problèmes interconnectés de violence, d’inégalité et de corruption gouvernementale. Des intérêts puissants, et en particulier des intérêts commerciaux, peuvent facilement persuader le gouvernement de répondre à leurs demandes, ce qui accroît les inégalités et fait du gouvernement un mécanisme d’enrichissement.

Il y a eu, à partir de 2007, une tentative de s’attaquer à la politique corrompue du Guatemala sous la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ou CICIG, qui a confronté et poursuivi des organisations criminelles ainsi que la corruption au sein du gouvernement, comme Vox l’avait précédemment rapporté :

Sous la CICIG, les procureurs guatémaltèques ont été chargés d’enquêter sur les crimes au plus haut niveau, allant même jusqu’à porter des accusations de corruption contre un ancien président et vice-président, entre autres. Il a connu un énorme succès, fournissant un modèle à d’autres pays d’Amérique latine où des problèmes similaires – capture d’État, crime organisé et corruption – ont pu prospérer en toute impunité.

L’ancien président Jimmy Morales, lui-même poursuivi par des accusations de corruption, a refusé de renouveler le mandat de la CICIG en 2019. Les efforts de la CICIG étaient déjà attaqués par des forces corrompues et puissantes dans le pays ; sous Morales et Giammattei, des juges et des responsables anti-corruption ont fui le Guatemala suite à des arrestations et à des menaces de poursuites.

Arévalo a fait de la lutte contre la corruption la pièce maîtresse de sa campagne, s’exprimant notamment contre le CACIF, le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières, qu’il a accusé en juin de « soutenir l’économie des privilèges » – défini selon les mots d’Arévalo comme « l’économie dans laquelle le succès d’un groupe ou d’une entreprise dépend du niveau de contact ou de poids politique qu’il a avec un homme politique puissant, avec un ministre ».

Mais son message anti-corruption, ainsi que sa vision lucide de ce qui est possible compte tenu d’intérêts puissants et antagonistes, ont résonné dans les zones urbaines et, de plus en plus, dans les petites villes également.

Arévalo fait face à des obstacles, même s’il gagne

La démocratie guatémaltèque est jeune ; il a une histoire forte et enracinée de dictature, de guerre civile et d’institutions corrompues et faibles qui sont extrêmement difficiles à surmonter, surtout en un seul mandat présidentiel – la limite prévue par la constitution du Guatemala.

L’inégalité et la médiocrité des services sociaux, une économie en difficulté et un héritage de violence après une guerre civile de 36 ans et des dictatures violentes ont permis à de multiples groupes armés de terroriser la société guatémaltèque. Ces groupes, selon InSight Crime, comprennent des gangs de rue comme MS-13 et Barrio 18, mais impliquent également des policiers anciens et actuels, ainsi que des membres de l’armée et des agents du renseignement. Les groupes se livrent principalement au trafic de drogue, mais aussi « au trafic d’êtres humains, aux enlèvements, à l’extorsion, au blanchiment d’argent, au trafic d’armes, aux réseaux d’adoption » et à d’autres activités illégales.

Ils sont également ancrés au sein du gouvernement, avec des liens avec des personnes puissantes « allant des politiciens locaux aux hauts responsables de la sécurité et du gouvernement », rapporte Insight Crime.

Même s’il gagne, Arévalo pourrait faire face à de nouveaux appels à poursuites ou à des tentatives d’annulation des élections, même après la publication des résultats. Mais dans une interview de vendredi avec El País, il est resté convaincu que ses idéaux l’emporteraient.

« Nous pensons que les institutions démocratiques doivent être rétablies », a déclaré Arévalo. « Nous devons refonder le processus que cette classe politique corrompue nous a détourné. »