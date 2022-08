“Bernardo aime beaucoup Barcelone”, déclare le manager de Manchester City tout en souhaitant conserver le milieu de terrain

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il souhaitait conserver les services de Bernardo Silva, mais a ajouté que l’international portugais “aime beaucoup Barcelone”.

Silva a été lié à un transfert vers l’équipe espagnole ces dernières semaines et Guardiola a laissé la porte ouverte au départ potentiel du milieu de terrain des champions de Premier League.

“Je ne suis personne pour dire au Barça d’oublier (de signer) Bernardo”, a déclaré Guardiola aux journalistes mercredi, s’exprimant après que Barcelone et City ont fait match nul 3-3 au Camp Nou.

“Nous voulons qu’il reste avec nous, mais je ne veux personne qui ne soit pas content. La première chose serait que les clubs parviennent à un accord, mais il n’y a pas eu d’offre pour lui ces deux dernières années.

« Je ne veux pas qu’il parte, c’est un joueur superlatif et une personne formidable… Et il ne reste que sept ou huit jours (dans la fenêtre) et il faudrait se tourner vers le marché des transferts. Je veux qu’il reste. Cela dit, c’est vrai que Bernardo aime beaucoup Barcelone.

Le manager de Barcelone Xavi, qui était assis à côté de Guardiola lors de la conférence de presse, a déclaré que tout mouvement “dépendrait de City”.

City, qui est deuxième au classement de la ligue, accueillera Crystal Palace, neuvième, samedi.

