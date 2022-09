Bernard Shaw, imperturbable présentateur fondateur de CNN, décède à 82 ans

Bernard Shaw, un journaliste qui a quitté la télévision en réseau en 1980 pour l’incertitude de l’ancrage au premier réseau d’information par câble 24 heures sur 24 – CNN – et dont la couverture constante sous les tirs de missiles de Bagdad pendant la guerre du golfe Persique a contribué à élever le point de vente à renommée mondiale, est décédé le 7 septembre dans un hôpital de la région de Washington. Il avait 82 ans.

La cause était une pneumonie, a déclaré sa famille dans un communiqué.

Avec son attitude imperturbable et son intonation sombre – ses héros étaient les diffuseurs Edward R. Murrow et Walter Cronkite – M. Shaw a été crédité d’avoir apporté un vernis professionnel à une expérience initialement ridiculisée sous le nom de «Chicken Noodle Network» pour avoir défié les trois grands réseaux pour les nouvelles dominance.

Ancien Marine qui a fait ses débuts professionnels à la radio d’information de Chicago, il a rejoint CNN après avoir couvert Washington pour CBS et rapporté pour ABC depuis l’Amérique latine, où il a été l’un des premiers journalistes sur le terrain après le massacre de Jonestown en 1978 en Guyane.

Agité pour un poste de présentateur, M. Shaw a tenté sa chance à CNN. Le magnat des affaires et du sport d’Atlanta, Ted Turner, le fondateur du réseau, avait parié sur une couverture 24 heures sur 24 des événements mondiaux à une époque où les principaux réseaux proposaient des bulletins d’information du soir d’une demi-heure et où l’appétit du public pour les mises à jour constantes de l’actualité n’était pas testé.

Le travail semblait au mieux risqué lorsque M. Shaw a accepté une réduction de salaire pour s’engager en tant que présentateur basé à Washington. Mais au cours des 21 années suivantes, il est devenu essentiel à la crédibilité de CNN et à la réputation qu’elle a cultivée pour les dernières nouvelles. Il était également l’un des journalistes noirs les plus en vue à la télévision avant de quitter le poste de présentateur en 2001. (En 1978, ABC a nommé Max Robinson, le premier Afro-Américain, co-présentateur d’un grand réseau de nouvelles.)

Le mandat de M. Shaw n’a pas été sans controverse. En tant que modérateur d’un débat présidentiel de 1988, il a demandé de manière provocante au candidat démocrate Michael S. Dukakis, le gouverneur du Massachusetts, s’il serait favorable à la peine capitale pour le tueur si sa femme, Kitty Dukakis, était violée et assassinée.

La réponse impartiale de Dukakis à l’hypothétique – réaffirmant catégoriquement son opposition à la peine de mort – aurait été un facteur dans sa défaite face à son rival républicain, le vice-président George HW Bush.

M. Shaw a reconnu que certains téléspectateurs et même d’autres journalistes trouvaient la question “macabre et insipide”. Kitty Dukakis l’a qualifié d'”inapproprié” et de “scandaleux”. Mais il était imperturbable, insistant sur le fait que les politiciens méritaient des questions difficiles.

“Je me rends compte qu’en posant ce genre de question, cela susciterait des émotions, mais je voulais dire que la question à Dukakis était un stéthoscope pour savoir ce qu’il ressentait sur cette question”, avait-il déclaré au Washington Post à l’époque. « Bush avait sévèrement battu Dukakis à la tête et aux épaules, l’accusant d’être indulgent envers le crime. De nombreux électeurs ont l’impression de voir et d’entendre Dukakis mais pas de le sentir. J’ai posé cette question pour voir s’il y avait du sentiment.

En 1989, M. Shaw était parmi les rares présentateurs américains à Pékin lorsque les autorités chinoises ont réprimé les manifestations étudiantes pro-démocratie sur la place Tiananmen. “Au revoir de Pékin”, a-t-il dit, en signant alors que le gouvernement coupait les transmissions en direct et qu’il était obligé de téléphoner pour d’autres rapports.

Le test le plus sérieux de ses compétences et de son endurance a eu lieu en janvier 1991, lorsqu’il est arrivé à Bagdad dans l’espoir d’un entretien avec le dirigeant irakien Saddam Hussein, dont les forces avaient envahi le Koweït. L’entretien a échoué et M. Shaw prenait des dispositions pour quitter le pays lorsqu’il s’est retrouvé bloqué, avec ses collègues Peter Arnett et John Holliman, alors que les premières bombes de la coalition dirigée par les États-Unis tombaient sur la capitale le 16 janvier.

M. Shaw s’est perché près de la fenêtre dans une chambre du neuvième étage de l’hôtel Al-Rashid à Bagdad pour assister à l’incendie des tirs antiaériens alors que la guerre du golfe Persique éclatait. Les lignes téléphoniques des trois principaux réseaux de diffusion étaient en panne, laissant les journalistes de CNN les seuls journalistes américains capables de fournir des reportages en direct via des téléphones satellites.

“Le ciel de Bagdad s’est illuminé”, a déclaré M. Shaw à un auditoire mondial du câble d’un milliard de personnes. “Nous voyons des éclairs lumineux se déclencher partout dans le ciel.”

Pendant les 16 heures suivantes, jusqu’à ce que les autorités irakiennes coupent leur communication, le trio a rapporté sans arrêt au milieu de l’assaut des bombes et des missiles de croisière, avec seulement de brèves pauses pour dormir. “Je n’y suis jamais allé”, a déclaré M. Shaw aux téléspectateurs, “mais j’ai l’impression d’être au centre de l’enfer.”

Le réseau a reçu un Peabody Award pour une couverture distinguée de la guerre.

“Il a littéralement aidé à mettre CNN sur la carte en étant sur la scène de la guerre du Golfe”, a déclaré Judy Woodruff, présentatrice de “NewsHour” de PBS, une ancienne collègue de M. Shaw à CNN, où ils ont co-animé l’émission “Inside Politics”. ”

M. Shaw a continué à jouer à la marelle à travers les États-Unis et le monde. En 1995, il a passé plus de deux semaines à Oklahoma City après qu’un terroriste domestique a ciblé le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah avec un camion piégé qui a tué 168 personnes. Plus tard, il a décrit un sentiment de “stress post-traumatique” dû à la couverture d’événements aussi horribles.

“Cela m’est arrivé sur quelques autres histoires”, a déclaré M. Shaw à l’animateur de talk-show de CNN, Larry King. « La plupart d’entre nous, nous sommes tellement machos, nous nous promenons en prétendant que ce ne sont pas des facteurs. Mais soyons réalistes : c’est vraiment du lourd.

“Je veux dire, se tenir à quelques mètres de cette tombe verticale, voir les sols mutilés en béton”, a-t-il poursuivi, “et savoir que des êtres humains à chaque étage de l’immeuble de bureaux fédéral de Murrah tombaient en cascade dans un enfer permanent de la mort – cela doit vous affecter.

Bernard Shaw est né à Chicago le 22 mai 1940. Son appétit pour le journalisme a été aiguisé par son père, cheminot et peintre en bâtiment qui rapportait à la maison quatre journaux chaque soir. Sa mère était femme de ménage.

Adolescent, M. Shaw regardait avidement des programmes télévisés mettant en vedette Murrow et Cronkite et s’est tourné vers une carrière dans l’information télévisée. Il n’a pas été intimidé par le manque de visages noirs sur ces émissions, affirmant plus tard qu’il ne voyait pas Murrow en tant que Blanc mais simplement en tant que journaliste.

Lorsque Chicago a accueilli les conventions nationales démocrates en 1952 et 1956, M. Shaw a réussi à se frayer un chemin à l’intérieur de la salle. La couverture télévisée en direct devenait alors une pratique établie. “Quand j’ai levé les yeux vers les cabines d’ancrage”, a déclaré M. Shaw au magazine Time des décennies plus tard, “je savais que je regardais l’autel.”

Il s’est enrôlé dans le Corps des Marines en 1959 et, alors qu’il était en poste à Hawaï en 1961, a appris que Cronkite venait à Honolulu pour une histoire. M. Shaw a suivi le journaliste jusqu’à son hôtel et lui a laissé des messages répétés, plaidant pour une réunion, jusqu’à ce que Cronkite accepte une conversation dans le hall. “Il a dit que l’essentiel était de lire, lire”, a raconté M. Shaw au New York Times des décennies plus tard. “Nous sommes amis depuis.”

De retour à Chicago, M. Shaw s’est inscrit en 1963 à l’Université de l’Illinois, mais l’a quittée lorsque son travail secondaire dans les nouvelles de la radio locale l’a amené à travailler pour une station de télévision appartenant à Westinghouse Broadcasting. Il a été envoyé à Memphis en avril 1968 pour couvrir les conséquences de l’assassinat du révérend Martin Luther King Jr., et Westinghouse l’a rapidement transféré à Washington.

CBS, considéré comme le premier réseau d’information, l’a débauché en 1971. M. Shaw a couvert les battements politiques avant d’accepter une offre en 1977 d’ABC au troisième rang en raison de la promesse d’une expérience à l’étranger.

Il était sur une voie rapide chez ABC lorsqu’il a décidé, se confondant lui-même, de partir pour une entreprise de câble inconnue. Sa femme lui avait dit qu’il serait impossible de vivre avec lui si CNN réussissait et qu’il n’en faisait pas partie. “Elle savait qu’il y avait un bretteur en moi”, a-t-il déclaré. “Je l’ai vu comme peut-être la dernière frontière à la télévision.”

Lui et sa femme, l’ancienne Linda Allston, ont eu un fils, Amar, et une fille, Anil. Une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Au fur et à mesure que sa carrière avançait, M. Shaw a déclaré qu’il était de plus en plus aux prises avec les «sacrifices indicibles» que sa famille avait consentis pour son travail et les étapes importantes de la vie de ses enfants qu’il avait manquées. Après avoir animé le débat vice-présidentiel de 2000 entre le républicain Richard B. Cheney et le démocrate Joseph I. Lieberman, M. Shaw a pris sa retraite à 60 ans, après l’expiration de son contrat.

Il a fait des retours périodiques à la télévision mais a surtout poursuivi une vie tranquille avec sa famille.