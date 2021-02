Bernard Lown, médecin inventif et militant anti-guerre, décède à 99 ans

La percée, après des décennies d’alternatives ratées ou défectueuses par d’autres, est devenue une technique vitale dans le monde entier et a contribué à rendre possible la chirurgie à cœur ouvert. Il a inauguré une nouvelle ère de techniques de réanimation cardiaque et de développements technologiques, y compris des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs modernes implantés dans la poitrine des patients cardiaques qui détectent et corrigent automatiquement les rythmes anormaux.

L’ancien vice-président Dick Cheney, qui a été en proie à des maladies coronariennes et des crises cardiaques pendant des décennies et qui a eu un stimulateur cardiaque et un défibrillateur sophistiqués implantés en 2001, est peut-être le bénéficiaire le plus important de ces avancées.

Les travaux antinucléaires du Dr Lown étaient plus controversés. En 1980, sept médecins américains et soviétiques, dont le Dr Lown et Dr Yevgeny I. Chazov, cardiologue russe et médecin personnel du leader soviétique Leonid I. Brejnev, a fondé International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Faisant campagne contre les essais nucléaires et la course aux armements, le groupe avait rassemblé 135 000 membres dans 41 pays en 1985, date à laquelle il a remporté le prix de la paix.

«Cette organisation a rendu un service considérable à l’humanité en diffusant des informations faisant autorité et en sensibilisant le public aux conséquences catastrophiques de la guerre atomique», a déclaré le Norvégien Comité Nobel dit en attribuant le prix. Le Dr Lown et le Dr Chazov, qui partageaient la présidence du groupe, ont reçu le prix à Oslo au nom de l’organisation. Les autres fondateurs étaient Herbert L. Abrams, Eric Chivian et James E. Muller de la Harvard Medical School, et Mikhail Kuzin et Leonid Ilyin de l’Union soviétique.

Alors que l’organisation insistait sur le fait qu’elle n’avait aucune inclinaison vers Moscou ou Washington et qu’elle considérait la guerre atomique comme l’ultime désastre de santé publique qui submergerait la médecine moderne, les critiques conservateurs occidentaux ont qualifié ses dirigeants de naïfs, affirmant que son travail faisait le jeu des propagandistes soviétiques. .

Le prix était particulièrement controversé parce que le Dr Chazov, membre du Comité central du Parti communiste soviétique, était le médecin personnel des dirigeants du Kremlin et s’était prononcé, une décennie plus tôt, contre le seul autre récipiendaire soviétique du prix Nobel de la paix, Andrei D. Sakharov, l’activiste des droits de l’homme qui, en tant que physicien, a joué un rôle déterminant dans le développement de la bombe à hydrogène de l’Union soviétique.