Bernard Gallacher craint que Greg Norman ne parvienne pas à un compromis sur LIV Golf | Nouvelles du golf

Greg Norman est devenu le moteur de la nouvelle compétition LIV Golf

L’ancien capitaine Bernard Gallacher pense que LIV Golf sape la Ryder Cup et craint que le PDG “confrontal” de l’organisation, Greg Norman, ne soit pas l’homme à négocier tout compromis potentiel avec les tournées établies.

Les joueurs qui ont démissionné du PGA Tour pour rejoindre LIV Golf ne seront pas éligibles pour la Ryder Cup de l’année prochaine à Rome.

Henrik Stenson a été démis de ses fonctions de capitaine pour s’être engagé dans l’échappée soutenue par l’Arabie saoudite.

Gallacher – qui a été capitaine de l’Europe en 1991, 1993 et ​​1995 – pense que le PGA Tour et le DP World Tour pourraient être en mesure de “briser la tempête” pour l’instant, mais seront obligés d’essayer de parvenir à un compromis si les poches pratiquement sans fond de LIV Golf continuent d’attirer plus de joueurs.

“Si de plus en plus d’argent continue d’être injecté dans LIV Golf, alors plus de golfeurs rejoindront, aussi simple que cela”, a déclaré Gallacher – qui est un ambassadeur de Golf Care.

“Les Tours traditionnels ne pourront pas rivaliser.

“Nous sommes maintenant dans une position délicate où les grands champions passent au LIV Golf et ne sont donc potentiellement pas en mesure de défendre leurs couronnes. Cela sape et dévalorise les compétitions de golf des deux côtés de l’Atlantique”, a-t-il ajouté.

L'ancien capitaine de la Ryder Cup européenne 2010, Colin Montgomerie, est déçu par la nouvelle potentielle d'Henrik Stenson déchu du même poste de capitaine pour l'équipe 2023.

“Si les choses continuent comme elles sont, les grands championnats seront complètement différents dans les années à venir, et nous devons collectivement nous demander si c’est vraiment ce que nous voulons.

“Une conversation doit avoir lieu et un compromis doit être trouvé. Je ne suis pas entièrement convaincu que Greg Norman soit l’homme pour avoir cette conversation.

“Je pense que certains le voient comme un personnage assez conflictuel, et vous pouvez voir pourquoi.

“Je connais Greg depuis de nombreuses années et j’ai joué avec lui plusieurs fois. C’est un homme d’affaires très ambitieux et avisé, mais je pense qu’il a toujours eu une vision alternative du golf, qui s’est maintenant concrétisée sous la forme de LIV.

Padraig Harrington pense que la LIV Golf Invitational Series est là pour rester et a fait appel aux circuits concurrents pour trouver un moyen de coexister.

“Greg a une personnalité très optimiste. Tout son comportement ne se prête pas bien à avoir beaucoup d’amis, mais nous savons qu’il ne s’en soucie pas beaucoup.

“Pour moi, il doit y avoir quelqu’un en charge qui soit sensible à la PGA et aux circuits européens pour que cela fonctionne ; Greg Norman n’est pas cette personne.

“Il a bouleversé le panier de pommes et a déjà ébouriffé pas mal de plumes et LIV Golf en est encore à ses balbutiements. Cela ne fera qu’empirer.”