Bernard Dunne optimiste quant aux chances de l’Inde avant les championnats asiatiques de boxe 2022

Le nouveau directeur de la haute performance de la boxe indienne, Bernard Dunne, a mentionné que son objectif actuel est d’améliorer les niveaux de performance de l’équipe indienne et d’aider les boxeurs à atteindre leurs objectifs. L’Irlandais, qui a remplacé Santiago Nieva au poste de HPD plus tôt ce mois-ci, s’est exprimé vendredi avant le départ de l’équipe pour la Jordanie pour participer au championnat asiatique de boxe d’élite.

La compétition est prévue du 29 octobre au 13 novembre. Les équipes féminine et masculine sont prêtes pour la compétition. L’équipe indienne comprendra un total de 12 boxeuses et 13 boxeurs masculins. Un coût total de Rs 89 Lakh a été sanctionné par le gouvernement indien pour soutenir l’équipe de boxe indienne pour la compétition.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse après être devenu HPD, Dunne a déclaré: «J’ai vu l’équipe s’entraîner et performer à un niveau assez élevé. L’objectif dans les années à venir est d’augmenter les performances internationales dans les championnats d’Asie et du monde ainsi que les jeux olympiques.

« Mon travail consiste à améliorer les niveaux de performance et à aider les athlètes à atteindre leurs objectifs. Nous avons des installations fantastiques ici et les athlètes et le personnel d’entraîneurs reçoivent beaucoup de soutien de la Sports Authority of India et de la Boxing Federation of India. Le soutien est essentiel pour performer au plus haut niveau », a ajouté Bernard Dunne lors de la conférence de presse tenue au centre SAI de Patiala.

Partageant ses réflexions sur le prochain événement asiatique, Bernard a déclaré: “Tous nos boxeurs sont des médaillés probables du Championnat d’Asie parce qu’ils ont tous l’air prêts et sont également en bonne forme physique.”

Équipe de boxe indienne pour les Championnats d’Asie 2022 :

Hommes – Govind Kumar Sahani (48 kg), Sparsh Kumar (51 kg), Sachin (54 kg), Hussamuddin (57 kg), Muhammed Etash Khan (60 kg), Shiva Thapa (63,5 kg), Amit Kumar (67 kg), Sachin (71 kg), Sumit (75 kg), Lakshya Chahar (80 kg), Kapil Pokhariya (86 kg), Naveen Kumar (92 kg), Narender (+92 kg)

Femmes – Monika (48 kg), Savita (50 kg), Minakshi (52 kg), Sakshi (54 kg), Preeti (57 kg), Simranjit Kaur (60 kg), Parveen Hooda (63 kg), Ankushita Boro (66 kg) , Pooja Rani (70 kg), Lovlina Borgohain (75 kg), Saweety Boora (81 kg), Alfiya Pathan (+81 kg)

