Bernard Doucet, prochain directeur de la Galerie d’art Beaverbrook

La galerie a annoncé la nomination de Bernard Doucet au poste de directeur général de la galerie de Fredericton. Il devrait entrer en fonction le 16 décembre.

L’annonce intervient quelques mois après le départ de Tom Smart, qui a pris sa retraite ce printemps après avoir été à la tête de la galerie depuis 2017.

Doucet a déclaré dans un communiqué de presse annonçant sa nomination qu’il était honoré de rejoindre la galerie.

« Je crois que l’art a le pouvoir de susciter la réflexion et d’inspirer le dialogue, et j’ai hâte de travailler avec des artistes et des communautés de tout le Nouveau-Brunswick », a-t-il déclaré. « Ensemble, nous allons nourrir et promouvoir le talent créatif et donner encore plus de visibilité à l’une des plus riches collections d’œuvres d’art en Amérique du Nord. »

Avant sa nomination à Beaverbrook, Doucet était directeur général de la Fondation Sobey pour les arts en Nouvelle-Écosse, qui préserve l’art canadien des XIXe et XXe siècles.

Dans le communiqué, il a déclaré que sa vision pour le Beaverbrook consiste à tirer parti des œuvres existantes tout en élargissant sa portée auprès des publics nationaux et internationaux.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bernard comme nouveau directeur général », a déclaré James C. Irving, président du conseil d’administration de Beaverbrook, dans le communiqué. « Sa vision de renforcer l’engagement de la galerie auprès de notre communauté et de soutenir les artistes canadiens s’aligne parfaitement avec notre mission. Le leadership et la passion de Bernard pour les arts renforceront sans aucun doute le rôle de la galerie à l’échelle locale et nationale. »

Doucet sera le premier leader acadien de la galerie.