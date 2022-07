Bernard Cribbins, star de “Doctor Who” et narrateur de “Wombles”, est mort à 93 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bernard Cribbins, le narrateur bien-aimé de l’émission britannique pour enfants des années 1970 “Les Wombles” et acteur de “Doctor Who”, est décédé. Il avait 93 ans.

Variety a confirmé la mort de Cribbins avec son agent jeudi.

La carrière de l’acteur a duré sept décennies, avec des performances mémorables dans le La série iconique “Doctor Who” de la BBC, où Cribbins a joué le compagnon du médecin Tom Campbell dans le film de 1966 “Daleks ‘Invasion Earth 2150 AD”. Il est ensuite revenu jouer dans l’émission télévisée relancée en tant que Wilfred Mott, le grand-père de Donna de l’actrice Catherine Tate. Cribbins a joué Mott de 2007 à 2010.

Le showrunner de “Doctor Who” Russell T. Davies a publié un hommage sincère sur Instagram à l’acteur vétéran, en disant : “J’aime cet homme. Je l’aime.”

“Il connaissait tout le monde ! Il parlait des Beatles et de David Niven, et de la façon dont il s’était un jour assis dans les escaliers lors d’une fête en se faisant passer pour des cris d’oiseau avec TH White. Puis il ajoutait : “J’ai dit à Ashley Banjo la semaine dernière…” Il adorait être dans Doctor Who. Il a dit : “Les enfants m’appellent grand-père dans la rue !” Son premier jour était sur place avec Kylie Minogue, mais tous les yeux, même ceux de Kylie, étaient rivés sur Bernard. Il était arrivé avec une valise pleine d’accessoires, juste au cas où, y compris un poulet en caoutchouc. Et quel acteur. Oh, vraiment cependant, quel acteur merveilleux.”

Ailleurs, Cribbins est également connu, en particulier parmi des générations d’enfants britanniques, en tant que portier de gare Albert Perks dans le film classique de 1970 “The Railway Children”.

L’agent de Cribbins, dans une déclaration partagée avec Variety, a souligné le travail de l’acteur dans la série “Carry On”, la chanson de nouveauté de 1962 “Right Said Fred” et sur “Fawlty Towers”, où il jouait un client d’hôtel belliqueux.

“Il a bien travaillé jusqu’à ses 90 ans, apparaissant récemment dans” Doctor Who “et la série CBeebies” Old Jack’s Boat “”, a déclaré l’agent de Cribbins. “La contribution de Bernard au divertissement britannique est sans aucun doute. Il était unique, représentant le meilleur de sa génération, et il manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître et de travailler avec lui.”

Travaux récents de Cribbins comprenait quelques podcasts de 2022 : “Dr. Who & The Daleks : l’histoire officielle des films” et “Le livre de la jungle : les histoires de Mowgli”.

L’acteur en 2009 a reçu un prix spécial aux British Academy Children’s Awards. L’honneur a été remis par son ancienne co-vedette de “Doctor Who” Tate. Cribbins a ensuite été nommé Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) dans la liste des honneurs d’anniversaire de la reine 2011, pour ses services au théâtre.

Cribbins a perdu sa femme de 66 ans, Gill, en 2021.