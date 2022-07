Bernard Cribbins, acteur qui a ravi les enfants britanniques, décède à 93 ans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Bernard Cribbins, un artiste britannique bien-aimé dont la carrière de sept décennies allait des comédies de débauche “Carry On” à la télévision pour enfants et “Doctor Who”, est décédé. Il avait 93 ans. L’agent Gavin Barker Associates a annoncé la mort de Cribbins jeudi. “La contribution de Bernard au divertissement britannique est sans aucun doute”, a-t-il déclaré. “Il était unique, représentant le meilleur de sa génération, et il manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu le plaisir de le connaître et de travailler avec lui.”

Acteur de caractère chaleureux et avunculaire, Cribbins était une présence d’enfance pour plusieurs générations de Britanniques. Il a joué le portier de gare Albert Perks dans le film classique de 1970 “The Railway Children” et a exprimé tous les personnages de “The Wombles”, une série animée des années 1970 sur une famille de créatures fouisseuses vivant sous le Wimbledon Common de Londres.

Cribbins était également la voix de l’écureuil de la sécurité routière Tufty Fluffytail dans une série de films d’information publique et détenait le record du plus grand nombre d’apparitions – plus de 100 – dans la série télévisée de contes pour enfants “Jackanory”.

Né dans une famille pauvre à Oldham, dans le nord-ouest de l’Angleterre, en 1928, Cribbins a quitté l’école au début de son adolescence et a fait ses débuts en tant que régisseur et petit joueur dans un théâtre de répertoire régional.

Il est passé aux productions du West End avant d’apparaître dans une gamme vertigineuse de films britanniques, dont la comédie de 1960 “Two-Way Stretch” aux côtés de Peter Sellers; 1966 “Doctor Who” spin-off “Daleks ‘Invasion Earth 2150 AD”; la parodie de James Bond de 1967 “Casino Royale” ; et l’un des derniers thrillers d’Alfred Hitchcock, “Frenzy” en 1972.

Il est apparu dans plusieurs films de la série “Carry On”, a été une star invitée mémorable de la sitcom classique “Fawlty Towers” et a eu le top 10 des succès avec les chansons comiques “Hole in the Ground” et “Right Said Fred”.

Une jeune génération connaissait Cribbins sous le nom de Wilfred Mott, un compagnon du docteur titulaire de David Tennant, lorsque “Doctor Who” a été relancé au début du 21e siècle. Il est apparu dans une autre série pour enfants de la BBC, “Old Jack’s Boat”, entre 2013 et 2015, et a filmé des scènes plus tôt cette année pour un prochain spécial du 60e anniversaire de “Doctor Who”.

Le showrunner de “Doctor Who” Russell T. Davies s’est souvenu de Cribbins comme “un acteur merveilleux”.

“Je suis tellement chanceux de l’avoir connu”, a déclaré Davies. « Merci pour tout, mon vieux soldat. Une légende a quitté le monde.