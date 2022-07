Bernard Cribbins, acteur britannique connu pour “Doctor Who”, est mort à 93 ans

Bernard Cribbins, un acteur britannique qui a joué des rôles dans “Doctor Who” et “Fawlty Towers”, et dont les contributions aux programmes pour enfants ont ravi le jeune public au cours d’une carrière qui a duré sept décennies, est décédé, a annoncé jeudi son agent. Il avait 93 ans. Dans un rapportl’agence de gestion et de talents, Gavin Barker Associates, n’a pas précisé quand ni où M. Cribbins est décédé. M. Cribbins a travaillé jusqu’à 90 ans, selon l’agence, dans une carrière qui a influencé certains des programmes de comédie, de drame et pour enfants les plus connus de Grande-Bretagne. Il a commencé à jouer à l’âge de 14 ans dans la compagnie de répertoire Oldham. Cette période de travail sur scène s’est élargie à d’autres médias, dont la télévision et le cinéma, pour lesquels il est devenu largement connu, selon IMDB.

Il a reçu l’Ordre de l’Empire britannique en 2011 pour sa contribution aux arts. En plus de dizaines de rôles au cinéma et à la télévision, il a enregistré la chanson de nouveauté des années 1960 “Right Said Fred”.