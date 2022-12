Bernard Arnault vient de devenir la personne la plus riche du monde. Alors qui est-il ?

Londres

Bernard Arnault, le président du géant français du luxe LVMH (LVMHF), vient de devenir le premier Européen à figurer en tête de la liste Bloomberg des personnes les plus riches du monde, reléguant Elon Musk au la deuxième place.

D’une valeur de 171 milliards de dollars, la fortune d’Arnault a éclipsé mardi la fortune de 164 milliards de dollars du PDG de Tesla, selon le Bloomberg Billionaires Index. Arnault avait déjà évincé Musk de la première place sur la liste Forbes des “milliardaires en temps réel” la semaine dernière.

La valeur nette de Musk a chuté de 107 milliards de dollars cette année, selon le Bloomberg Billionaires Index. La richesse d’Arnault, qui découle de sa participation majoritaire dans LVMH, a subi une baisse plus modeste de 7 milliards de dollars.

La divergence est en partie due à la performance boursière des sociétés dans lesquelles la paire détient des actions. L’achat de Twitter (TWTR) par Musk n’a pas aidé non plus. Pourtant, il n’est pas en danger imminent de tomber plus bas dans la liste: sa fortune reste confortablement plus grande que celle de l’industriel indien Gautam Adani (125 milliards de dollars) et du fondateur d’Amazon (AMZN) Jeff Bezos (116 milliards de dollars), qui se classent troisième et quatrième sur La liste de Bloomberg.

Alors que le cours de l’action Tesla (TSLA) a chuté de 54 % cette année, l’action LVMH est restée stable, soutenue par des ventes robustes aux États-Unis et en Europe. Le marché du luxe est resté relativement stable cette année, même si la flambée de l’inflation a conduit les acheteurs les moins aisés à modifier leurs habitudes de consommation. LVMH a une valeur marchande de 362,4 milliards d’euros (386 milliards de dollars).

Né à Roubaix dans le nord de la France en 1949, Arnault est diplômé de la prestigieuse École Polytechnique, une école d’ingénieurs à Paris. Il débute sa carrière dans l’entreprise familiale de BTP Ferret-Savinel dont il devient le président en 1978 après des promotions successives.

Six ans plus tard, il a eu vent que le gouvernement français cherchait un nouvel investisseur pour reprendre Boussac Saint-Frères. Le groupe textile en faillite possédait un actif clé : Christian Dior, une célèbre maison de couture française.

Arnault prend le contrôle du groupe, le ramène à la rentabilité et s’engage dans une stratégie de développement du leader mondial du luxe. “Dans le processus, il a revigoré Christian Dior en tant que pierre angulaire de la nouvelle organisation”, selon une biographie sur le site Internet de LVMH.

Arnault a pris une participation majoritaire dans LVMH en 1989, deux ans après la formation du groupe par la fusion de Louis Vuitton et Moët Hennessy. Il est depuis président-directeur général de la société.

Bien que son propre nom ne soit pas immédiatement reconnaissable pour beaucoup, les marques qu’Arnault a contribué à développer – de Christian Dior à Dom Pérignon – sont devenues des noms familiers.

Au cours des trois dernières décennies, Arnault a fait de LVMH une puissance du luxe avec 75 labels vendant du vin, des spiritueux, de la mode, de la maroquinerie, des parfums, des cosmétiques, des montres, des bijoux, des voyages de luxe et des séjours hôteliers. Il a ouvert le premier magasin Louis Vuitton de Chine à Pékin en 1992.

En janvier 2021, le groupe a finalisé son rachat pour 15,8 milliards de dollars de l’emblématique joaillier américain Tiffany & Co, la plus grande acquisition jamais réalisée dans l’industrie du luxe.

Les actions philanthropiques d’Arnault se poursuivent principalement au travers de LVMH, qui concentre son mécénat sur les arts et la culture. En 2019, le groupe a fait don de 200 millions d’euros (212 millions de dollars) pour aider à reconstruire Notre-Dame après un incendie massif qui a ravagé la cathédrale de Paris.

Arnault détient depuis longtemps le titre de personne la plus riche d’Europe, mais l’homme de 73 ans garde un profil beaucoup plus bas que Musk et n’est personnellement actif sur aucune des principales plateformes de médias sociaux. En octobre, il a déclaré à Radio Classique, propriété de LVMH, qu’il avait vendu son jet privé parce qu’il avait été honteux sur Twitter pour son utilisation fréquente de l’avion.

Arnault est marié et a cinq enfants, qui travaillent tous actuellement chez LVMH ou l’une de ses marques, selon Bloomberg.