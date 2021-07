Bernando Silva de Manchester City cherche à sortir si Jack Grealish se joint

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Silva cherche à sortir de la ville si Grealish signe

Manchester City espère terminer un déménagement pour Jack Grealish dans les semaines à venir, ce qui signifie Bernardo Silva peut chercher à s’éloigner du club, selon le Daily Mail.

Silva, 26 ans, est du côté d’Etihad depuis 2017, rejoignant l’AS Monaco pour 45 millions de livres sterling. L’Atletico Madrid et Barcelone seraient tous deux intéressés par le milieu de terrain polyvalent s’il souhaitait quitter l’Angleterre.

Des sources ont déclaré à ESPN que City avait fait un geste de 100 millions de livres sterling pour la star d’Aston Villa, Grealish. City a également toujours un intérêt La star de Tottenham Hotspur Harry Kane, mais il faudrait passer à un ou deux joueurs de la première équipe pour collecter des fonds pour les deux transactions. Et il est rapporté que Silva pourrait être l’un de ceux à passer à autre chose.

Silva a disputé plus de 130 matches de championnat pour City et a été impliqué dans trois victoires en Premier League, une FA Cup et quatre League Cups – jouant au milieu de terrain central et à l’extérieur.

Il a joué 45 fois dans toutes les compétitions la saison dernière, finement équilibré entre les sorties de coupe et les matches de championnat, impliqué dans 14 buts.

Bernardo Silva quitte Man City si Jack Grealish arrive. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

09.30 BST: Loups ailier Adama Traoré a été lié à un éloignement de Molineux ces derniers mois, et Duncan Castles a déclaré au Podcast sur la fenêtre de transfert ce Leeds United sont le dernier club à avoir franchi le pas, avec une offre de transfert de 30 millions de livres sterling. Le joueur de 25 ans, qui a commencé sa carrière à Barcelone, a fait ses débuts complets pour l’Espagne contre le Portugal en octobre et faisait partie de l’équipe de son pays pour l’Euro 2020 cet été.

– Au milieu des spéculations sur Grealish, Aston Villa a accepté des conditions personnelles pour Léon Bailey, selon Football Insider. L’international jamaïcain de 23 ans a été lié à un déménagement à Villa Park et a une valeur de transfert d’environ 30 millions de livres sterling, mais Bayer Leverkusen aurait résisté à près de 35 millions de livres sterling. Bailey a obtenu les meilleurs chiffres de la saison pour Leverkusen l’année dernière, marquant 15 buts et aidant 11.

– Lyon est sur le point de signer le gardien André Onana d’Ajax, selon AS. Le joueur de 25 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et cherche à s’éloigner dans la prochaine phase de sa carrière. L’Ajax aurait résisté à un peu plus de 10 millions d’euros, tandis que la Ligue 1 dépassait à peine les 5 millions d’euros au départ. Cependant, il y a eu une percée entre les deux clubs, leurs évaluations se rapprochant d’un mouvement qui fonctionne pour les deux.

– Arsenal est ouvert à l’autorisation Hector Bellerin partir en prêt, malgré les tentatives précédentes pour organiser un déménagement permanent, selon Calciomercato. L’Inter Milan, qui a récemment transféré l’arrière droit Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, recherche un remplaçant, avec Bellerin lié. Le joueur de 26 ans n’est cependant pas le seul joueur d’intérêt à occuper ce poste, avec Nahitan Nandez de Cagliari également sur le radar de l’Inter.

– Arsenal et l’Ajax s’intéressent au gardien de Watford Daniel Bachmann, d’après Le Soleil. Le joueur de 27 ans a impressionné à l’Euro 2020 pour l’Autriche en tant que gardien de premier choix, mais Watford tient à le garder. Arsenal était à la recherche d’un nouveau gardien pour défier Bernd Leno après la fin du prêt à court terme de Mat Ryan. Quant à l’Ajax, il planifie sa vie sans Onana, qui n’a plus qu’un an pour son contrat.

– Wolfsburg et l’Eintracht Frankfurt envisagent de déménager Jens Hauge, rapports Gazzetta dello Sport. Le joueur de 21 ans a rejoint l’AC Milan en octobre 2020 mais l’ailier est susceptible de partir. Milan espère conserver 12 à 13 millions d’euros, tandis que les deux clubs de Bundesliga ont offert 7 à 8 millions d’euros jusqu’à présent.