Bermudes, Bali, des endroits plus tropicaux où vivre, travailler à distance

Le concept de travail à distance n’est pas nouveau. Mais il a vraiment pris d’assaut le monde au début de la pandémie de Covid-19. Il n’y avait pas d’autre choix.

Et il semble que cette nouvelle normalité ne va nulle part. En fait, de nombreux “nomades numériques” peuvent faire leur travail de n’importe où – et ils en profitent. Ces travailleurs n’ont pas d’emplacement commercial fixe et gagnent leur vie en travaillant à distance depuis n’importe où dans le monde.

En réponse à cette tendance croissante, de plus en plus de pays facilitent plus que jamais le travail à distance. Cela inclut un certain nombre d’endroits tropicaux qui peuvent donner à votre travail l’impression d’être en vacances toute l’année.

L’un des derniers endroits à rejoindre est Bali, qui développe un visa « nomade numérique » pour attirer de nouveaux travailleurs qui dépenseront plus d’argent et, espérons-le, renforceront l’économie locale, selon Fortune. Le nouveau visa sera valable cinq ans et tout revenu acquis à l’étranger ne sera pas imposé, Sandiaga Uno, ministre indonésienne du tourisme, dit à Bloomberg.

Le visa nomade numérique de Bali sera le plus long à exister parmi les 33 autres pays proposant ce programme, rapporte Fortune. Et le beau temps et le faible coût de la vie de Bali en font un lieu de choix pour les travailleurs à distance.

Mais Bali n’est pas la seule destination tropicale à espérer attirer des travailleurs à distance. Voici un aperçu de cinq autres destinations de voyage tropicales avec des programmes qui facilitent les voyages et le travail à l’étranger.