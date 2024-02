Berman de CNN et le représentant du Parti républicain ukrainien s’affrontent sur le plan d’aide

CNN John Berman et la République ukrainienne-américaine. Victoria Spartz (R-IN) s’est affronté lors d’un échange de mardi au cours duquel l’animateur de CNN a poussé Spartz à plusieurs reprises. celui de Donald Trump récente déclaration selon laquelle il laisserait la Russie « faire ce qu’elle veut » s’il revient à la Maison Blanche.

Spartz est apparu avec Berman pour discuter du programme d’aide de 95 milliards de dollars adopté par le Sénat, la plupart des fonds étant alloués à l’Ukraine alors que le pays continue de lutter contre une invasion russe. Spartz a critiqué le projet de loi, le qualifiant de « caisse noire » et a appelé à fournir davantage d’armes au lieu de fonds, ainsi qu’à davantage de mesures de responsabilisation.

Le projet de loi fait face à une bataille difficile à la Chambre, où le président de la Chambre Mike Johnson (R-LA) pourrait éviter complètement un vote sur ce sujet. Spartz a déclaré qu’elle ne soutiendrait pas le projet de loi, même si elle ne l’a pas lu. Elle a plutôt fait référence à plusieurs propositions similaires antérieures.

“Que ce passerait-il si Vladimir Poutine fait, je cite, tout ce qu’il veut ? » Berman a finalement demandé après avoir dit à Spartaz qu’ils reviendraient au paquet du Sénat après l’avoir lu.

“Si vous me dites qu’il ne fait pas ce qu’il veut en ce moment, alors nous avons vraiment l’air d’imbéciles et pour le moment nous devons être plus durs avec lui, encore plus durs”, a déclaré la députée, arguant que le président russe n’a pas été dissuadé par des sanctions ou autres. conséquences.

« Etes-vous pour

ou contre Vladimir Poutine et la Russie qui fait ce qu’elle veut ? Berman appuya à nouveau.

Spartaz a avancé un argument similaire, poussant à ce que davantage d’armes soient fournies directement à l’Ukraine en échange de l’aide humanitaire.

« On dirait que vous êtes contre Vladimir Poutine qui fait tout ce qu’il veut. La raison pour laquelle je posais la question, c’est parce que Donald Trump… », a commencé Berman avant que Spartaz ne réagisse.

« Écoutez, comprenons ici – oui, ce n’est pas notre ami, mais soyons honnêtes, il ne comprend que la force. Il ne comprend que la force, donc si nous ne sommes pas forts, il le fera et nous devons être très réalistes », a-t-elle déclaré à propos de Poutine.

Après quelques discussions croisées, Berman a de nouveau insisté sur la citation de Trump.

« D’accord, donc si un candidat républicain à la présidentielle qui pourrait devenir président dit : « J’espère que la Russie fera tout ce qu’elle veut, comment Poutine réagira-t-il à cela ? » Il a demandé.

Spartz a rejeté la « politique » et la « campagne » et a déclaré qu’elle se concentrait davantage sur les « actions ».

« Le président Trump fait beaucoup de campagne, mais c’est un négociateur coriace », a-t-elle déclaré.

Lors d’un rassemblement en Caroline du Sud, Trump a déclaré qu’il laissait la Russie faire « tout ce qu’elle voulait » aux pays de l’OTAN qui n’avaient pas payé leurs dépenses.

“Ils m’ont posé cette question, l’un des présidents d’un grand pays s’est levé et a dit : ‘Eh bien, monsieur,

si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous ? J’ai dit : « Vous n’avez pas payé, vous êtes en souffrance ? » Il a répondu : « Oui, disons que cela s’est produit. » « Non, je ne te protégerais pas. En fait, je les encouragerais à faire ce qu’ils veulent. Tu dois payer. Vous devez payer vos factures », a déclaré l’ancien président. « Et l’argent a afflué ! »

Regardez l’échange Berman/Spartz ci-dessus via CNN.