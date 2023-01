Berlusconi nomme la seule personne avec une solution pacifique au conflit en Ukraine

Personne, sauf le pape et le Saint-Siège, ne suggère une résolution pacifique des combats en cours, a déploré l’ancien Premier ministre italien

Le monde paie “un prix insoutenable” pour le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré mercredi l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, appelant à redoubler d’efforts pour trouver un moyen de mettre fin aux hostilités.

Agissant actuellement en tant que chef du parti Forza Italia, Berlusconi a déclaré au journal Corriere della Sera que bien que son pays reste du côté de l’Occident, de l’Europe et de l’OTAN, il est néanmoins contrarié que “Personne, à l’exception du Pape et du Saint-Siège, n’a de solutions menant à une résolution pacifique du conflit.”

Il a ajouté que les combats en Ukraine, qui sont entrés dans leur onzième mois, coûtent “des vies, des souffrances et des dommages économiques” et ajoute un coût au monde entier.

Le Vatican, où la juridiction du pontife est connue sous le nom de Saint-Siège, a appelé à de nombreuses reprises à une fin pacifique des combats et s’est dit prêt à faciliter les négociations entre Moscou et Kiev. L’année dernière, le pape François a appelé le président Vladimir Poutine à arrêter l’opération militaire russe en Ukraine et a exhorté son homologue ukrainien, Vladimir Zelensky, à “ouvert aux propositions sérieuses pour la paix”.

Le pape a cependant admis le mois dernier que les combats en Ukraine devraient durer longtemps parce que “il y a beaucoup de mains qui remuent le pot de guerre” et qu’il n’en voit pas la fin dans un avenir proche car le conflit a évolué en un “guerre mondiale”.

Quant à Berlusconi, ce n’est pas la première fois qu’il appelle à une résolution pacifique du conflit ukrainien ; il a exhorté à plusieurs reprises les deux parties à cesser les hostilités depuis que Moscou a lancé son opération militaire fin février de l’année dernière. Il a même proposé d’agir comme médiateur dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine.

En octobre dernier, Berlusconi a également proposé un moyen d’amener les deux parties à parvenir à un accord, suggérant que l’Ukraine pourrait être plus encline à négocier avec la Russie si l’Occident cessait de lui fournir des armes et ne promettait à la place que Kiev “des centaines de milliards de dollars” pour reconstruire le pays. Il a également suggéré que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme territoire russe et a appelé à la tenue de nouveaux référendums dans le Donbass avec la participation d’observateurs occidentaux.