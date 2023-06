Berlusconi était la preuve qu’un sourire d’une blancheur suspecte peut vous mener loin | Nouvelles du monde

Comment analysez-vous un homme comme Silvio Berlusconi ?

C’est comme prendre de l’eau – il y a tellement de choses à saisir et tout finit par se mélanger. L’homme d’affaires, le politicien, le voyou, le sourire bronzé permanent sur les jambes. Le séducteur charismatique.

C’est peut-être là la clé pour comprendre ce qu’a fait M. Berlusconi et comment il l’a fait. L’étincelle dans les yeux qui a commencé dans sa jeunesse et l’a aidé à prospérer en tant que jeune chanteur sur les bateaux de croisière. Il était à l’aise avec les gens, heureux de sourire, de discuter, de charmer et de se mêler.

« Beaucoup l’aimaient, beaucoup le détestaient » – réaction

Et il s’est avéré que ce qui a fonctionné pour lui a continué à réussir. Lorsqu’il est entré dans le monde des affaires, le charme et le bavardage se sont transformés en persuasion et en négociation.

Son empire médiatique s’est construit sur une échappatoire savamment exploitée – interdit de lancer un réseau de télévision qui pourrait diffuser dans tout le pays, il a simplement acheté des stations locales dans toute l’Italie et les a fait diffuser les mêmes programmes en même temps.

Et ses programmes étaient plus fastueux que le radiodiffuseur public – M. Berlusconi a amené Dallas et Dynasty en Italie.

Son intuition, alors et plus tard, était qu’il savait ce que les gens voulaient et qu’ils le soutiendraient s’il le leur donnait.

« Je sais me faire aimer des gens », dira-t-il un jour.

Et c’était peut-être la pierre de touche de sa philosophie politique – que l’Italie pouvait lui faire confiance, sans trop de réponses à ses questions.

Parce que les transactions, à la Berlusconi, soulevaient toujours quelques questions qui posaient problème – les liens persistants avec les criminels, les allégations de fraude, les indiscrétions personnelles.

Il a fait face à au moins 35 affaires pénales et a déclaré qu’il avait perdu le compte du nombre de jours qu’il avait passés au tribunal.

D’autres accusations ont peut-être été réduites lorsque, en tant que Premier ministre, il a modifié les règles sur le délai de prescription, tout comme il a modifié d’autres lois qui ont profité à ses relations commerciales.

Rétrospectivement, c’était extraordinaire qu’il ait fait ces choses et tant de gens ont juste haussé les épaules et ont dit « c’est Silvio Berlusconi ».

Mais il l’a fait, et ils l’ont fait. Le charme était sa plus grande force, même s’il s’est allié aux scandales de sa vie privée.

Même en Italie, il n’y a qu’un nombre limité de scandales qu’un politicien peut endurer.

Il n’était en aucun cas le package complet. Pour un homme d’affaires qui s’était construit une énorme fortune à une vitesse qui impressionnait, étourdissait et suscitait les soupçons en nombre égal, sa compréhension de l’économie politique était au mieux incertaine.

En savoir plus:

Décès de l’ancien Premier ministre controversé d’Italie

Les moments les plus controversés de Berlusconi

L’héritage laissé par Berlusconi

Image:

M. Berlusconi joue avec un chien lors du talk-show télévisé « Porta a Porta » en 2017



Dans les premières années du siècle, alors que d’autres pays investissaient pour l’avenir, l’Italie, sous M. Berlusconi, était morose. Lorsque la crise financière mondiale couvait, il était blasé tandis que d’autres étaient proactifs. La crise de la dette souveraine qui a suivi a semblé le déconcerter complètement.

Un homme pour les bons moments, pas pour la lutte

Non seulement cela, mais cela l’a montré. La carrière politique de M. Berlusconi s’était construite sur les sourires, le soleil, le showbiz et le soutien. C’était un homme pour les bons moments, pas pour la lutte. Certains dirigeants se montrent à la hauteur lorsque le pays est en crise. Il ne l’a pas fait, reculant lorsqu’il a dû annoncer de mauvaises nouvelles ou appeler au calme.

Il n’était pas un homme pour les détails, mais pour l’ivresse de la situation dans son ensemble – la gloire à venir, le meilleur avenir.

Bien avant Donald Trump a proclamé qu’il redonnerait sa grandeur à l’Amérique, M. Berlusconi utilisait à peu près la même rhétorique. Il devait plus tard, sans aucune ironie, fustiger M. Trump comme « trop ​​​​arrogant ».

À bien des égards, M. Berlusconi a préfiguré M. Trump – un milliardaire de haut niveau avec un grand sourire qui a fait irruption dans la politique sans presque aucune expérience, a pris le poste le plus élevé et a promis de transformer le pays au nom des travailleurs avec qui, malgré son richesses, il a professé la parenté et la compréhension.

Et, comme M. Trump, il a divisé les opinions.

« 50% des Italiens m’aiment, 50% me détestent », a-t-il noté un jour.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:37

Décès de l’ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi



En fait, dans l’arène politique multipartite compliquée de l’Italie, il n’a jamais vraiment gagné ce niveau de soutien, mais son argument est valable. Comme M. Trump, il connaissait la valeur de se placer au cœur de la conversation culturelle d’une nation – personne n’était indifférent envers M. Berlusconi.

Il a déclaré son admiration pour Benito Mussolini, mais s’est également dit pro-israélien.

Il a organisé trois conférences du G8 mais a également fini par insulter négligemment des alliés tels que Angela Merkel et Barack Obama.

Il s’est lié d’amitié avec Vladimir Poutine, mais s’est décrit comme un libéral modéré. Bien que, même dans la mort et après sa propre carrière extraordinaire, il est assez difficile de définir exactement ce qu’était sa politique. Cela dépendait, je suppose, de ce qui se passait et de qui posait la question.

Il existe un terme appelé « berlusconisme » qui est censé résumer sa philosophie politique, mais bonne chance pour trouver une véritable définition.

S’il était quelque chose, c’était un populiste qui pensait que la politique était malléable et que, étant donné une brise suivante, il pourrait toujours charmer sa nation. Et pendant de nombreuses années, c’est exactement ce qui s’est passé. Parfois, un sourire d’une blancheur suspecte peut vous mener très loin.