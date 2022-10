Berlusconi crée des turbulences pour Meloni et la coalition d’extrême droite italienne

Commentez cette histoire Commentaire

ROME – Dès vendredi, Giorgia Meloni devrait recevoir le feu vert du président italien Sergio Mattarella pour former le gouvernement italien le plus à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est susceptible de réussir, de faire approuver son cabinet dans une confidence parlementaire et de devenir la première femme Premier ministre d’Italie. Mais la plupart du temps ces derniers temps – au milieu d’insultes chauvines et de fuites de bandes audio pro-russes – il a été difficile de dire si sa coalition d’extrême droite se rassemble ou s’effondre.

Lorsque la coalition s’est enfuie avec une victoire électorale il y a un mois, sa recette de popularité – brandissant les problèmes de guerre culturelle tout en promettant la stabilité en Europe – semblait prête à inspirer d’autres mouvements d’extrême droite. Maintenant, la plus grande question est de savoir si ses membres peuvent aller au-delà des luttes intestines, ce qui a approfondi un sentiment d’anxiété et d’imprévisibilité quant à la direction politique de l’Italie.

Une grande partie de l’agitation a été déclenchée par le quadruple Premier ministre Silvio Berlusconi, le magnat milliardaire de 86 ans qui dirige maintenant Forza Italia, un parti junior du groupe au pouvoir présumé.

Tout d’abord, la semaine dernière, des caméramans ont aperçu une note écrite par Berlusconi proposant une critique de la personnalité de Meloni. « Autoritaire, arrogant », avait-il écrit.

Ensuite, une série de fuites audio a montré Berlusconi se vantant d’un récent cadeau d’anniversaire du président russe Vladimir Poutine, qui lui avait envoyé 20 bouteilles de vodka et une “lettre très gentille”, à laquelle Berlusconi a dit avoir répondu par une “lettre tout aussi douce ” et un pack de vin Lambrusco à destination de Moscou. Les fuites ont également montré que Berlusconi offrait un récit favorable au Kremlin de la guerre en Ukraine, affirmant que Poutine avait lancé à contrecœur “l’opération spéciale” en réponse à la volonté populaire, dans l’espoir d’installer “des dirigeants plus sensés” à Kyiv.

Meloni a répondu par un ultimatum : quiconque n’était pas d’accord avec les principes atlantiques et européens de l’Italie « ne pourra pas faire partie du gouvernement, au prix de ne pas former de gouvernement ».

Malgré les turbulences, l’ascension de Meloni est remarquable, compte tenu du lien de son parti avec le mouvement post-fasciste et de la manière dont elle a poussé Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) des marges vers le courant dominant.

Elle a déclaré que le poste de Premier ministre serait difficile, compte tenu de l’inflation, de la stagnation économique persistante, de la dette publique élevée et de la fragilité inhérente de la politique en Italie, où les gouvernements ont souvent du mal à durer plus d’un an.

Les commentaires de Berlusconi sur la Russie représentent un défi supplémentaire, car ils vont à l’encontre de la vision de Meloni d’un gouvernement qui soutient avec force l’Ukraine et l’OTAN.

Berlusconi s’était présenté comme un ancien homme d’État de la coalition. Son propre parti, bien que moins populaire, était généralement considéré comme plus centriste que ses partenaires, parmi lesquels les Fratelli d’Italia de Meloni et le parti de la Ligue, dirigé par Matteo Salvini.

Mais Berlusconi – un «séducteur né naturel» autoproclamé, qui a façonné l’ère moderne de la politique axée sur la personnalité avec son mélange d’ego, de scandale et de domination de la télévision – a du mal à céder du terrain.

Meloni a autrefois servi sous ses ordres en tant que ministre de la jeunesse; maintenant, elle dirige un parti avec trois fois plus de soutien que le sien. Certains critiques, notant les tristement célèbres soirées Bunga Bunga de Berlusconi, sa représentation dégradante des femmes à la télévision et son habitude de commenter la beauté féminine, disent qu’il ne sait pas comment gérer une personnalité comme Meloni, qui peut être coupante et qui le déjoue avec les outils relativement nouveaux des médias sociaux.

Après que la liste d’adjectifs de Berlusconi pour Meloni soit devenue publique, elle a dit qu’il en avait laissé un sur la liste.

« Il manque un adjectif : je ne suis pas capable de faire chanter », a-t-elle déclaré, une référence apparente à une manœuvre antérieure, lorsque le parti de Berlusconi n’a pas soutenu un candidat Fratelli d’Italia à la tête du Sénat. Le candidat, Ignazio La Russa, connu comme un collectionneur de souvenirs fascistes, a quand même gagné.

L’audio divulgué, rapporté par LaPresse, a rappelé les sympathies russes qui se sont toujours cachées dans la coalition de Meloni. Bien que Meloni n’ait montré aucune affinité avec Poutine, Salvini a remis en question l’efficacité des sanctions russes et a déjà porté un t-shirt Poutine lors d’une tournée sur la Place Rouge. Berlusconi, quant à lui, a longtemps eu un faible pour Trumpian pour les hommes forts. Il a accueilli Poutine dans sa villa sarde et, en 2015, il est devenu l’un des rares politiciens occidentaux à visiter la Crimée récemment annexée, où il a qualifié Poutine de leader mondial “numéro un”.

Enrico Letta, le chef du Parti démocrate de centre-gauche italien, a déclaré sur Twitter que l’Italie « subissait un changement dangereux », devenant plus ambiguë dans sa position sur la Russie et l’Ukraine. L’un des plus grands partis d’opposition, le Mouvement cinq étoiles, pousse depuis des mois à mettre fin aux livraisons d’armes à l’Ukraine.

Bien que le manque de fiabilité apparent de Berlusconi ne facilite pas le gouvernement de la coalition de Meloni, la dynamique joue jusqu’à présent à son avantage personnel. Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dit jeudi que tandis que Berlusconi est “sous l’influence de la vodka”, Meloni faisait preuve de “vrais principes”.

Meloni avait déclaré qu'”avec nous au gouvernement, l’Italie ne sera jamais le maillon faible de l’Occident”.

Ferruccio de Bortoli, l’ancien rédacteur en chef du journal Corriere della Sera, a déclaré que le gouvernement “a tellement d’ambiguïtés et de faiblesses inhérentes parce que deux partenaires sur trois sont pro-Poutine”.

Mais, a-t-il dit, Meloni est repartie avec l’air “encore plus pro-Occident, encore plus pro-OTAN qu’elle ne le paraissait auparavant”.

“Je pense que la politique des émissions de variétés de Berlusconi a fini par représenter un avantage modeste mais significatif pour le leadership de Giorgia Meloni”, a-t-il déclaré.

La position de Berlusconi a forcé un autre membre éminent du parti, Antonio Tajani, un favori présumé à devenir ministre des Affaires étrangères, à dire que le parti et Berlusconi soutiennent l’OTAN et s’opposent à l’invasion russe. Berlusconi a déclaré sur Facebook que sa “position personnelle” comprenait “une adhésion pleine et entière aux valeurs de l’Europe et de l’Alliance atlantique”.

Vendredi matin, Meloni s’est adressé à la presse, flanqué de Salvini et Berlusconi après avoir consulté Mattarella sur la formation d’un nouveau gouvernement. Meloni a déclaré qu’ils s’étaient mis d’accord sur la nécessité d’officialiser les choses “dans les plus brefs délais”, ce qui nécessiterait un vote de confiance au Parlement dans les prochains jours.

Elle a dit que le soutien derrière elle était “unanime”.